小米四門電動房車疑似路測 Modena最快2024年初推出

日前微博傳出，小米（1810）已經外型偽裝方式開始測試其電動車款，而預計會有兩款不同定位車款準備推出，其中一款代號為「Modena」的車款最快會在2024年初推出，將鎖定與Tesla Model 3同級車款競爭，而另一款以「Le Mans」為代號車款，則是會在2025年推出，採用與「Modena」相同底盤設計，但電動馬達數量將會增加至3組，藉此提高車輛行進動力表現。

消息稱，代號「Modena」車款將區分基礎版與進階版設計，前者售價將介於26萬人民幣至30萬人民幣之間，而後者售價則會定在35萬人民幣以上，兩種車款都會採用Qualcomm Snapdragon智慧座艙設計。

不過，基礎版會採用主流400V供電平台設計，搭配使用比亞迪磷酸鐵鋰電池系統，並且採用德國Continental提供智慧車輛感測元件解決方案，進階版則會採用800V供電平台設計，並且使用寧德時代打造的高密度麒麟電池。

至於代號「Le Mans」為代號車款則預計在2025年面世，並且搭配更高電動馬達系統。

雷軍早前表示，在自動駕駛項目第一期研發階段已經投入33億人民幣，專責研發的團隊人數規模也超過500人，甚至包含小米人工智慧實驗室、小愛同學研發團隊、小米手機相機部門團隊成員都提供相關協助，因此實際參與自動駕駛技術研發人數其實更多。接下來的規劃中，小米計劃透過140輛測試車在中國境內進行測試，並且計劃在2024年躋身業界前列陣營。同時，雷軍也說明未來不會再針對業界猜測進行直接回應，將把重心放在自動駕駛等技術發展為主。