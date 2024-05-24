小米季績勝預期 冀今年交付12萬輛電動車

小米集團(1810)昨交出勝預期的季績，截至3月底止上季經調整淨利潤64.9億元(人民幣，下同)，創歷史新高，大升1倍，較預期約51億元高。小米上季三大業務毛利率均提升，而電動車今年將陸續交付，小米總裁盧偉冰表示，雖然早前定下的今年交付目標為10萬輛，惟車廠下月起將由單班制改雙班生產，產量處爬坡期，有望全年交付挑戰12萬輛。
集團截至4月底，SU7系列電動車累計鎖單量88,063輛；5月15日止累計交付新車已達1萬輛，目標是下月單月新車交付量超過1萬輛。
三大業務毛利率均明顯上升
小米上季純利41.82億元，少0.5%；收入755.07億元，多27%；毛利168.3億元，增45.2%，毛利率22.3%，多2.8個百分點；每股盈利0.17元。三大業務均有驚喜，智能手機業務期內收入465億元，升32.9%，毛利率14.8%，增3.6個百分點；IoT與生活消費產品業務收入204億元，升21%，毛利率19.9%創新高，大升4.1個百分點；互聯網收入80億元創新高，升14.5%，毛利率74.2%，升1.9個百分點。集團首季全球智能手機出貨量4,060萬台，增33.7%，全球市佔率為13.8%，連續15個季度排名穩居全球前三。