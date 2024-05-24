小米季績勝預期 冀今年交付12萬輛電動車

小米集團(1810)昨交出勝預期的季績，截至3月底止上季經調整淨利潤64.9億元(人民幣，下同)，創歷史新高，大升1倍，較預期約51億元高。小米上季三大業務毛利率均提升，而電動車今年將陸續交付，小米總裁盧偉冰表示，雖然早前定下的今年交付目標為10萬輛，惟車廠下月起將由單班制改雙班生產，產量處爬坡期，有望全年交付挑戰12萬輛。

集團截至4月底，SU7系列電動車累計鎖單量88,063輛；5月15日止累計交付新車已達1萬輛，目標是下月單月新車交付量超過1萬輛。