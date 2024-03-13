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財經
2024-03-13 15:20:00

小米汽車｜SU7於3.28正式上市　雷軍：預約到店的人一天增加逾10萬(更新)

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小米新車「SU7（蘇七）海灣藍」公布實拍照。(微博@雷軍)

小米新車「SU7（蘇七）海灣藍」公布實拍照。(微博@雷軍)

小米（1810）宣布，旗下汽車「小米SU7」將於3月28日正式上市，並指「上市即交付，交付即上量」。小米董事長雷軍亦於博微發文，表示「是我們的三年之約」。

最新周三（13日）雷軍於微博上公布預約情況，他指，預約到店的人，一天之內增加了10萬多人。

【3月13日更新】

小米新車「SU7（蘇七）海灣藍」公布實拍照。(微博@雷軍) 小米新車「SU7（蘇七）海灣藍」公布實拍照。(微博@雷軍) 小米新車「SU7（蘇七）海灣藍」公布實拍照。(微博@雷軍) 小米新車「SU7海灣藍」公布實拍照。(微博@雷军) 小米新車「SU7海灣藍」公布實拍照。(微博@雷军) 小米新車「SU7海灣藍」公布實拍照。(微博@雷军) 小米新車「SU7海灣藍」公布實拍照。(微博@雷军) 小米新車「SU7海灣藍」公布實拍照。(微博@雷军)

小米雷軍公布預約情況

小米董事長雷軍於微博發文表示，預約到店的人，一天之內增加了10萬多人。雷軍又稱，自己現正忙於三件事情，包括準備小米SU7發布會；在保證質量前提下，盡快提升工廠產能，確保發布後盡早交付；以及確定第一批29城的交付中心、銷售門店和服務網點開業，同時確定第二批城市的選址。

雷軍又呼籲，應共建一個更良性更包容的汽車市場輿論環境。

小米汽車SU7 3.28正式上市

小米在微博宣布，小米汽車SU7將於本月28日正式上市，上市即交付，交付即上量。在北京、上海等全國29個城市共59家門店，同步開啟預約，在3月25日率先品鑑新車。

小米雷軍：一定要造一輛好車

小米董事長雷軍亦於微博發布多則帖文，他表示：「很快將迎來小米造車三周年，為小米汽車而戰，這句話一直激勵著我們，一定要造一輛好車！ ​」

之後他又表示，「​​3月28日，小米SU7正式發布，這是我們的三年之約」，指如果想擁有一台車，要有最先進的智能科技，還要有出色的駕駛質感，相信小米SU7將會是首選！」

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雷軍日前於北京出席兩會時表示，不擔心車市競爭，因已作好準備。另外，高盛發表報告指，小米估值有重估潛力，付運量重回增長勢頭，維持其「買入」評級，目標價18.1元。

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