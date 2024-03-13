小米汽車｜SU7於3.28正式上市　雷軍：預約到店的人一天增加逾10萬(更新)

小米（1810）宣布，旗下汽車「小米SU7」將於3月28日正式上市，並指「上市即交付，交付即上量」。小米董事長雷軍亦於博微發文，表示「是我們的三年之約」。 最新周三（13日）雷軍於微博上公布預約情況，他指，預約到店的人，一天之內增加了10萬多人。 【3月13日更新】

小米雷軍公布預約情況 小米董事長雷軍於微博發文表示，預約到店的人，一天之內增加了10萬多人。雷軍又稱，自己現正忙於三件事情，包括準備小米SU7發布會；在保證質量前提下，盡快提升工廠產能，確保發布後盡早交付；以及確定第一批29城的交付中心、銷售門店和服務網點開業，同時確定第二批城市的選址。

雷軍又呼籲，應共建一個更良性更包容的汽車市場輿論環境。 小米汽車SU7 3.28正式上市 小米在微博宣布，小米汽車SU7將於本月28日正式上市，上市即交付，交付即上量。在北京、上海等全國29個城市共59家門店，同步開啟預約，在3月25日率先品鑑新車。 小米雷軍：一定要造一輛好車 小米董事長雷軍亦於微博發布多則帖文，他表示：「很快將迎來小米造車三周年，為小米汽車而戰，這句話一直激勵著我們，一定要造一輛好車！ ​」 之後他又表示，「​​3月28日，小米SU7正式發布，這是我們的三年之約」，指如果想擁有一台車，要有最先進的智能科技，還要有出色的駕駛質感，相信小米SU7將會是首選！」