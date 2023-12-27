小米雷軍認新車「有點貴」　指希望媲美保時捷及Tesla

小米（1810）此前宣布，將於今年12月28日下午2時舉行汽車技術發布會，小米創辦人、董事長兼首席執行官雷軍在微博上發文，透露新車更多資訊，表示發布會時長達3小時，但會上「只發技術，不發產品」，他又提及小米新車的價錢。

小米是次發布會，有指會透露更多首款電動車「SU7」的資料。雷軍在微博上稱，SU7定位為「C級高性能 生態科技轎車」，希望SU7在駕駛性能媲美保時捷「Taycan Turbo」、智能化能對標Tesla 「Model S」。

雷軍之前亦在社交平台上造勢，他以保時捷和Tesla為例，指出汽車工業首100年是作為出行載具，保時捷是其中典範。新世紀以來，Tesla開創智能電動先河，讓汽車成為可移動的計算終端，而小米造車的出發點是建造「移動智能空間」。雷軍甚至表示「造車還得愛車」，因此給自己訂下目標要開滿100輛車，學習每一輛車的優點，最終至今已開滿逾150輛汽車。

雷軍： 小米SU7​​​​​​「確實有點貴」

​雷軍又指，目前小米SU7仍在試產爬坡階段，距離正式上市還需幾個月時間，同時提及定價雖未有最終決定，但坦言「確實有點貴」，不過他稱：「但請相信，我們做的是『有理由的貴』，在體驗上一定會超過大家預期。」