小股東倡分拆遷冊 滙控：或影響派息

滙豐控股(005)昨舉行非正式股東會議，為相距3年來首次復辦，入場股東眾多並全場爆滿。不過有數十名小股東到場請願，場外有人以貨車展示「分拆滙控 刻不容緩」標語。分拆滙控關注組召集人、人稱「Ken Sir」的呂宇健要求滙控一分為二，成立總部設在香港並專注亞洲業務的上市公司，以釋放2,000億元潛在價值。
另外，會場外亦有股東拉起橫額，要求集團恢復派息水平；遷冊香港；及管理層減薪改組，相關股東認為滙控沒落，且是由於集團的戰略迷失、管理層錯失及監管失誤，並拖累業績及股價。
在會議上，有股東要求集團分拆及討回2020年度暫停派發的股息，行政總裁祈耀年(Noel Quinn，圓圖)指，亞洲部分盈利來自歐美客戶，分拆會損害集團國際業務優勢，且需時3至5年、涉及龐大資金，對盈利不利，並有機會影響派息。他對2020年因監管要求而停止派息一事致歉，並指會盡力提升盈利力及增加派息，再重申明年派息比率會升至50%，並復派季息。至於遷冊，他認為亦無助集團提升價值，而目前架構更有助避開制裁風險。
祈耀年：預留400億支持中小企
另外滙控將增加銀行免收費的服務費用，並推出新手機應用程式，及預留400億元作支持中小企的基金。