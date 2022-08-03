小股東倡分拆遷冊 滙控：或影響派息

滙豐控股(005)昨舉行非正式股東會議，為相距3年來首次復辦，入場股東眾多並全場爆滿。不過有數十名小股東到場請願，場外有人以貨車展示「分拆滙控 刻不容緩」標語。分拆滙控關注組召集人、人稱「Ken Sir」的呂宇健要求滙控一分為二，成立總部設在香港並專注亞洲業務的上市公司，以釋放2,000億元潛在價值。

另外，會場外亦有股東拉起橫額，要求集團恢復派息水平；遷冊香港；及管理層減薪改組，相關股東認為滙控沒落，且是由於集團的戰略迷失、管理層錯失及監管失誤，並拖累業績及股價。