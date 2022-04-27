屯門首幅限呎項目脫腳 住宅地3年半首流標

首幅限呎地流標收場！地政總署昨公布，屯門青山公路一大欖段第561號用地的住宅地招標，因為地價標金未達到政府底價，為了確保獲得公平合理的回報以保障公帑，所以不接納收到的5份標書。該用地為政府去年12月推出最低單位面積280方呎要求後，首個加入限呎要求的賣地項目，市場對流標感意外，但相信流標與限呎關係不大。

項目地皮面積36.3萬方呎，最高可建樓面面積130.6萬方呎。出標的5間發展商包括恒基地產(012)、嘉華國際(173)、信和置業(083)、新鴻基地產(016)及長江實業集團(1113)，標書數目為逾1年官地新低紀錄。

政府：續設最低面積要求

政府指，不會就投標者出價的考慮作出揣測，出價往往視乎種種因素，例如投標者如何評估用地的吸引力和市場情況，以及其企業情況及發展策略等；未來會繼續將最低單位面積要求落實於所有政府賣地項目、鐵路物業發展項目、市區重建局項目，以及其他涉及換地或契約修訂的私人住宅發展項目，而過往很多市區重建局和港鐵(066)項目同樣設有限呎要求，過去均成功招標。

規模投資大 發展商保守

中原地產測量師張競達表示，對於項目流標收場感到意外，估計限呎條款的影響不會太大，可能因項目規模及總投資金額較大，加上非市區或一線靚地，最近股市亦較反覆等，令到發展商出價較為保守。

在過去5個財政年度，政府合共就賣地進行超過70次招標，連同今次，有6次流標，其餘5次涉及4幅商業用地及1幅住宅用地，其中1幅商業用地和該幅住宅用地隨後經重新招標後成功售出，其餘3幅商業用地則正進行改劃用作住宅用途。至於對上一次住宅地流標，為2018年山頂文輝道豪宅地皮，即3年半後再出現。