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財經
2024-06-07 17:37:00

山姆超市香港網購服務開通　運費首重1KG收30元

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山姆超市宣布開通香港網購服務　首重1KG收取運費30元

山姆超市宣布開通香港網購服務　首重1KG收取運費30元

近年山姆超市成為港人北上到訪熱點，有本地傳媒5月引述消息人士報道，山姆超市計劃開辦香港網上購物直送服務。最新山姆手機程式內宣布，將開通香港網購服務。此前山姆中國區APP上，亦已可切換為「山姆香港APP」頁面。

山姆APP內表示，香港跨境直郵服務，有五大亮點，分別是「官方直郵」、「次日送達」、「支持送貨上門/自提」、「本地支付方式」、「專屬粵語客服」。

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山姆：直郵1時前下單翌日送達

運送方面，山姆直郵將以「快遞配送」形式，範圍到香港全境，客戶即使身在港島區或離島區，亦可享有「北上消費」服務。現時截單時間為每天下午1時，如果在1時前下單，貨件將在翌日送達；而離島部分地區，則在隔日送達。

送貨則有「送貨上門」或「自提取貨」之分。「自提取貨」是由山姆APP系統，根據香港客戶提供的收件地址，然後再推薦合適自提點。

  • 送貨上門：首重（1KG）收取運費30元，每增加1KG加收4.5元續重運費，以此類推，不足1KG按1KG收費
  • 自提取貨：首重（1KG）收取運費18元，每增加1KG加收4.5元續重運費，以此類推，不足1KG按1KG收費

山姆：信用卡、Payme等支付暫未接受

山姆指，除內地禁止出口，及香港禁止進口商品以外，其他任何商品均可配送；至於生鮮食品如凍肉、水果則不包括在配送範圍內；山姆APP內的商品亦有標示貨品是否能送抵香港。

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山姆直郵香港訂單每筆最高可清關金額為5,000元人民幣，當超過此金額無法下單。系統亦支援多種目前港人北上經常使用的支付方式，包括Alipay HK、支付寶、微信支付、沃爾瑪禮品卡、銀聯雲閃付。不過，暫時信用卡、Payme、八達通等港人常用方式，則未有列入官方接受的支付。

山姆超市據報將開通香港網購服務　內媒：山姆APP內可切換「香港版」(更新)

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