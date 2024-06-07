山姆超市香港網購服務開通　運費首重1KG收30元

近年山姆超市成為港人北上到訪熱點，有本地傳媒5月引述消息人士報道，山姆超市計劃開辦香港網上購物直送服務。最新山姆手機程式內宣布，將開通香港網購服務。此前山姆中國區APP上，亦已可切換為「山姆香港APP」頁面。

山姆APP內表示，香港跨境直郵服務，有五大亮點，分別是「官方直郵」、「次日送達」、「支持送貨上門/自提」、「本地支付方式」、「專屬粵語客服」。