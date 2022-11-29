巨額套現｜滙控788億悉售加國業務 或派特別息

滙豐控股(005)宣布，已於今日簽訂協議，於取得監管機構和政府批准後，以135億加元(101億美元，約788億港元)，悉售旗下加拿大銀行業務予加拿大皇家銀行。此外，加拿大皇家銀行將悉數收購由加拿大滙豐發行、並由滙豐集團持有的優先股及未償還後償債務，作價分別約11億加元(8億美元)和10億加元(7億美元)，預期交易將於2023年底完成。

除稅前利潤約 57 億美元

滙控估計，交易的除稅前利潤約57億美元，包括回收約6億美元貨幣換算儲備虧損，並料出售所得的除稅前利潤會通過將加拿大滙豐的業績綜合計入集團財務報表，以及於交易完成時確認餘下利潤兩種方式合併確認。集團又透露，在出售利潤及減除加拿大滙豐風險加權資產的影響下，滙豐集團的普通股權一級比率將較現行資本計劃高出約130個基點。

滙控指，2023及2024年的股息方針維持不變，目標派息比率仍為50%，並重申會繼續現行政策，適當地分派富餘資本；另外董事會將積極考慮有機增長和投資的機會，並通過派發一次性股息及/或股份回購，將交易創造的額外富餘資本適量退還股東。交易完成後，與其相關的任何分派現時估計將於2024年初以後進行。

滙豐集團行政總裁祈耀年表示，交易評估了在加拿大的相對市場地位，以及其在滙豐業務組合的策略適配，結論是出售該業務可帶來重大的價值提升，並期待與加拿大皇家銀行的領導團隊合作，確保客戶和員工能夠順利過渡。

滙控今日收報46.25元，升0.65元或1.4%，成交額9.9億元。