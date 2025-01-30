巴菲特指標剛好達到歷史新高 投資者該做甚麼？

令人驚訝的是，很少有東西是以巴菲特（Warren Buffett）的名字命名的。在他的家鄉內布拉斯加州奧馬哈附近，沒有一條街道以他的名字命名。內布拉斯加大學的巴菲特癌症中心並不是以華倫‧巴菲特的名字命名，而是以他已故的表哥弗雷德和他的妻子帕梅拉的名字命名。西北大學巴菲特全球事務研究所以妹妹Roberta Buffett的名字命名。
然而，我能想到兩件事以股神名字命名。巴菲特盃是頒發給美國和其他國家橋牌隊之間的錦標賽獲勝者的獎盃。巴菲特是一位狂熱的橋牌玩家，過去幾年贊助了這項比賽。巴菲特指標是衡量股市估值的指標。
其中兩人之一在新年的前幾周就成為新聞。巴菲特指標目前處於歷史高點。這意味著什麼？投資者該做甚麼？
巴菲特指標是甚麼？
巴菲特指標是所有公開交易證券的總市值與美國國內生產毛額（GDP）的比率。巴菲特並沒有發明這個指標，但他確實讓它出名。
1999年7月，這位億萬富翁投資者在一次企業高管會議上談到了股票市場。他警告說，股市可能會暴跌。兩年後，巴菲特在同一活動中發表演說。正如他預測的那樣，標準普爾500指數大幅下跌。
《財富》雜誌的卡羅爾·盧米斯（Carol Loomis）與巴菲特合作，將他的第二次演講變成了一篇文章，該雜誌於2001年12月發表。股票價值與GNP之比的圖表，而GNP是一項在很大程度上已被廣泛關注的經濟指標。巴菲特指出，這一比率「可能是衡量特定時刻估值水平的最佳單一指標」。
他指出，該比率在2000年創下歷史新高，並表示「這應該是一個非常強烈的警告信號。」巴菲特補充道：「如果百分比關係下降到70%或80%區域，那麼購買股票可能對你來說非常有利。如果這個比率接近200%——就像1999年和2000年的一部分那樣——你的投資機會就會減少。
此後不久，人們開始將這個比率稱為巴菲特指標。這個名字就被固定下來了。
看起來徹頭徹尾的泡沫
1999年股市飆升讓巴菲特如此緊張，後來被稱為「網路泡沫」。泡沫於2000年3月開始破滅。
如果巴菲特二十多年前的分析仍然正確，那麼股市將再次呈現出徹底的泡沫。請記住，他在2001年警告說，如果現在以他的名字命名的比率接近200%，投資者就是在「玩火」。今天巴菲特指標的水平是多少？超過200%。
也就是說，有些人認為巴菲特指標不再像以前那麼重要。該指標多年來一直高於2000年以來的水平，而且股市持續上漲。這可能部分是因為美國公司現在從美國境外產生了更多收入，而這些收入不會計入美國GDP數據。
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投資者該做甚麼？
我認為投資者應該像巴菲特一樣，將他的同名指標置於歷史高點。最重要的是，他並沒有草率地拋售股票。巴菲特的巴郡股票投資組合價值近2,960億美元。這是一個很好的跡象，表明巴菲特並沒有驚慌。
這位傳奇投資者繼續購買了一些股票，儘管數量沒有過去那麼多。這似乎表明巴菲特擔心估值泡沫，但仍然能夠找到一些符合他投資標準的股票。其他投資者可能也能夠選擇不太貴的股票。
最後，巴菲特大幅增加了巴郡的現金儲備。當沒有太多估值有吸引力的股票可供購買時，這是有道理的。無論巴菲特指標今天的高水準是否仍然意味著投資者在玩火，保留手頭現金以利用回調是一個好主意。
作者：Keith Speights, The Fool
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