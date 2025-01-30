巴菲特指標剛好達到歷史新高 投資者該做甚麼？

令人驚訝的是，很少有東西是以巴菲特（Warren Buffett）的名字命名的。在他的家鄉內布拉斯加州奧馬哈附近，沒有一條街道以他的名字命名。內布拉斯加大學的巴菲特癌症中心並不是以華倫‧巴菲特的名字命名，而是以他已故的表哥弗雷德和他的妻子帕梅拉的名字命名。西北大學巴菲特全球事務研究所以妹妹Roberta Buffett的名字命名。 然而，我能想到兩件事以股神名字命名。巴菲特盃是頒發給美國和其他國家橋牌隊之間的錦標賽獲勝者的獎盃。巴菲特是一位狂熱的橋牌玩家，過去幾年贊助了這項比賽。巴菲特指標是衡量股市估值的指標。 其中兩人之一在新年的前幾周就成為新聞。巴菲特指標目前處於歷史高點。這意味著什麼？投資者該做甚麼？

投資者該做甚麼？ 我認為投資者應該像巴菲特一樣，將他的同名指標置於歷史高點。最重要的是，他並沒有草率地拋售股票。巴菲特的巴郡股票投資組合價值近2,960億美元。這是一個很好的跡象，表明巴菲特並沒有驚慌。 這位傳奇投資者繼續購買了一些股票，儘管數量沒有過去那麼多。這似乎表明巴菲特擔心估值泡沫，但仍然能夠找到一些符合他投資標準的股票。其他投資者可能也能夠選擇不太貴的股票。 最後，巴菲特大幅增加了巴郡的現金儲備。當沒有太多估值有吸引力的股票可供購買時，這是有道理的。無論巴菲特指標今天的高水準是否仍然意味著投資者在玩火，保留手頭現金以利用回調是一個好主意。 作者：Keith Speights, The Fool 本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。 HK MoneyClub (www.hkmoneyclub.com) 原文刊登於 HK MoneyClub