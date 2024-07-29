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財經
2024-07-29 15:20:00

巴黎奧運｜阿里巴巴及蒙牛成官方全球合作夥伴　 中資企業啟動「奧運商機」

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巴黎奧運｜阿里巴巴及蒙牛成官方全球合作夥伴　 中資企業啟動「奧運商機」

巴黎奧運｜阿里巴巴及蒙牛成官方全球合作夥伴　 中資企業啟動「奧運商機」

適逢巴黎奧運展開，不止各國運動員受到全球注目，連帶官方的贊助商亦成為焦點。有中資企業躋身「頂尖贊助」夥伴行列；亦有不少中資公司藉著奧運啟動「奧運商機」。

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活力奧運觀賞站｜18區地址。（am730製圖） 活力奧運觀賞站｜18區地址，中西區、東區、南區、灣仔、九龍城、觀塘。（am730製圖） 活力奧運觀賞站｜18區地址，包括深水埗、黃大仙、油尖旺、離島、葵青、北區。（am730製圖） 活力奧運觀賞站｜18區地址，包括沙田、大埔、荃灣、屯門、元朗、西貢。（am730製圖）

阿里巴巴及蒙牛成奧運官方全球合作夥伴

根據2024年巴黎奧運官方網站顯示，今次巴黎奧運的合作夥伴分為4大類別，分別有全球合作夥伴、高級合作夥伴、官方合作夥伴、官方贊助商。而本屆奧運的全球合作夥伴當中，阿里巴巴（9988）及蒙牛（2319）均為巴黎奧運的官方全球合作夥伴。

而全球合作夥伴，亦被稱為國際奧委會頂級贊助計劃成員，涵蓋住宿、數位科技、電子消費品、飲品、汽車、奢侈品、數位支付等多個行業。

巴黎奧運｜香港電台、ViuTV、HOY TV、TVB免費直播香港隊爭收視（附直播連結）

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助力國家隊有「商機」

部分內地知名企業，則選擇助力國家隊賺取「商機」。2024年4月，乳製品公司伊利（上：600887）宣布，成為2024年奧運中國體育代表團官方乳製品，並發表多款巴黎客製化裝新品，為奔赴巴黎的中國健兒提供營養支援。

在4月份，新消費數位科技服務商樂信集團（美：LX）與中國擊劍協會於深圳簽訂合作協議，正式成為中國國家擊劍隊官方合作夥伴；至於蒙牛繼成為巴黎奧運全球合作夥伴外，亦宣布成為中國田徑隊官方合作夥伴；奇瑞汽車則成為中國女排官方合作夥伴。

巴黎奧運商品有「中國製造」

於2022年底起，巴黎奧運的吉祥物「 弗里吉Phryges」已開始在巴黎的線下特許商品旗艦店售賣。當中有80%的巴黎奧運吉祥物玩偶，其實是外包予中國廠商製造，剩下的20%則由兩家法國玩具製造商取得。不過，原料和零件也都來自中國，由法國廠商在本土工廠完成組裝工作。