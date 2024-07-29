巴黎奧運｜阿里巴巴及蒙牛成官方全球合作夥伴　 中資企業啟動「奧運商機」

適逢巴黎奧運展開，不止各國運動員受到全球注目，連帶官方的贊助商亦成為焦點。有中資企業躋身「頂尖贊助」夥伴行列；亦有不少中資公司藉著奧運啟動「奧運商機」。
Ray Online｜何俊賢指未聽過Uniqlo有何運動出品 面對質疑鬧網民戇居
阿里巴巴及蒙牛成奧運官方全球合作夥伴
根據2024年巴黎奧運官方網站顯示，今次巴黎奧運的合作夥伴分為4大類別，分別有全球合作夥伴、高級合作夥伴、官方合作夥伴、官方贊助商。而本屆奧運的全球合作夥伴當中，阿里巴巴（9988）及蒙牛（2319）均為巴黎奧運的官方全球合作夥伴。
而全球合作夥伴，亦被稱為國際奧委會頂級贊助計劃成員，涵蓋住宿、數位科技、電子消費品、飲品、汽車、奢侈品、數位支付等多個行業。
巴黎奧運｜香港電台、ViuTV、HOY TV、TVB免費直播香港隊爭收視（附直播連結）
助力國家隊有「商機」
部分內地知名企業，則選擇助力國家隊賺取「商機」。2024年4月，乳製品公司伊利（上：600887）宣布，成為2024年奧運中國體育代表團官方乳製品，並發表多款巴黎客製化裝新品，為奔赴巴黎的中國健兒提供營養支援。
在4月份，新消費數位科技服務商樂信集團（美：LX）與中國擊劍協會於深圳簽訂合作協議，正式成為中國國家擊劍隊官方合作夥伴；至於蒙牛繼成為巴黎奧運全球合作夥伴外，亦宣布成為中國田徑隊官方合作夥伴；奇瑞汽車則成為中國女排官方合作夥伴。
巴黎奧運商品有「中國製造」
於2022年底起，巴黎奧運的吉祥物「 弗里吉Phryges」已開始在巴黎的線下特許商品旗艦店售賣。當中有80%的巴黎奧運吉祥物玩偶，其實是外包予中國廠商製造，剩下的20%則由兩家法國玩具製造商取得。不過，原料和零件也都來自中國，由法國廠商在本土工廠完成組裝工作。