巴黎奧運｜阿里巴巴及蒙牛成官方全球合作夥伴　 中資企業啟動「奧運商機」

適逢巴黎奧運展開，不止各國運動員受到全球注目，連帶官方的贊助商亦成為焦點。有中資企業躋身「頂尖贊助」夥伴行列；亦有不少中資公司藉著奧運啟動「奧運商機」。

阿里巴巴及蒙牛成奧運官方全球合作夥伴

根據2024年巴黎奧運官方網站顯示，今次巴黎奧運的合作夥伴分為4大類別，分別有全球合作夥伴、高級合作夥伴、官方合作夥伴、官方贊助商。而本屆奧運的全球合作夥伴當中，阿里巴巴（9988）及蒙牛（2319）均為巴黎奧運的官方全球合作夥伴。

而全球合作夥伴，亦被稱為國際奧委會頂級贊助計劃成員，涵蓋住宿、數位科技、電子消費品、飲品、汽車、奢侈品、數位支付等多個行業。