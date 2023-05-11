市場水緊｜1個月拆息創今年高 中原不排除銀行追加P

與樓按相關的1個月港元銀行同業拆息(HIBOR)升至4.53厘，連升16個交易日，創自去年12月21日後今年新高。中原按揭董事總經理王美鳳表示，在利率正常化過程下，現時銀行體系結餘已跌穿500億至約450億元，結餘對比之前幾千億水平明顯收縮促使拆息波動性較大，當遇上港元需求增加拆息較易回升，加快拉近與美息水平；今日1個月拆息升穿至4.53厘，已明顯高於市場按息主要處3.5厘水平，反映銀行資金成本上升，息率有上調壓力，若拆息持續高企，不排除銀行考慮上調按揭息率甚或追加最優惠利率(P)，以紓緩息差壓力。

臨近半年結 港元需求增大

她又指，近日拆息明顯追回拉近與美息水平，以1個月拆息計，現時港元拆息與美息差幅已由高逾2厘收窄至約0.6厘，臨近半年結等季節性因素，港元需求增大亦會進一步推高港元拆息，相信銀行會以整體性及不同因素去衡量調整息率的需要性。

王美鳳重申，是次本港加息周期較歷年溫和，美息累計加幅達5厘而港P累計加幅僅0.75厘，以往當美國聯邦基金利率上調至現時5厘至5.25厘，本港最優惠利率P已升至8厘水平，而現時最優惠利率P主要為5.75厘至6厘。然而，當拆息繼續回升，不排除銀行或因資金成本受壓而需要追加息率，但估計即使追加P的幅度仍然溫和，加幅約為0.125厘。基於美國加息期已很大機會完結見頂，本地銀行即使追加息率幅度有限，料對樓市影響不大。5月4日當天大型銀行為首上調最優惠利率0.125厘，供樓人士每100萬元貸款，月供增加約70(30年期)，加幅1.6%，若P再加0.125厘，供樓加幅與上述相同。