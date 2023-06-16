市監局為盲盒經營劃紅線監管　泡泡瑪特：會積極配合落實指引細則

近年與盲盒相關的產品受年輕消費者青睞，不過盲盒經營過程中存在信息不透明，以及虛假宣傳等問題，內地市場監管總局於日前出台新指引，為盲盒經營劃紅線監管，對盲盒銷售對象年齡設嚴格限制，要求不得向8歲以下的未成年人銷售。
在本港上市、經營盲盒生意的泡泡瑪特（9992）回應指，未來會積極配合監管部門落實指引相關細則，助力潮玩產業健康有序發展。該股周五（16日）不跌反升近4%。
市監局：需公開抽取概率等關鍵信息
市監局表示，要求盲盒經營者需將盲盒內物品的商品價值、抽取規則、抽取概率等關鍵信息，以顯著方式對外展示，保證消費者在購買前知曉真實情況；亦鼓勵盲盒經營者通過設定抽取時間、抽取金額上限和次數上限等方式引導理性消費，自覺承諾不囤貨、不炒作、不直接進入二級市場。
此外，盲盒經營者提供商品或服務，亦應明碼標價，不得收取任何未標明的費用，不得在標價之外加價出售，亦不得實施不按規定明碼標價、哄抬價格、價格欺詐等違法行為；同時，市監局亦鼓勵地方有關部門出台保護性未成人措施，防止未成年人沉迷盲盒，對小學校園周圍的盲盒銷售模式包括距離、內容等進行具體規範，推動淨化學校周邊消費環境。
泡泡瑪特：會積極配合落實指引細則
在內地為龍頭、經營盲盒生意的泡泡瑪特回應劃紅線監管，表示「盲盒是潮玩行業流行的一種銷售形式，《盲盒經營活動規範指引（試行）》的出台，在監管層面為行業各參與者提供了明確的指導，《指引》對於促進企業規範經營、營造更好的行業環境以及助力行業有序、健康發展，都具有重要、積極的意義。未來會積極配合監管部門落實指引相關細則，助力潮玩產業健康有序發展。」