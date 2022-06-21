幣圈富戶身家大蒸發 華人首富趙長鵬失6千億

虛擬貨幣價格近期暴跌，其中市值最大的比特幣(Bitcoin)日前更一度跌穿18,000美元，低見17,630.5美元的兩年低。比特幣昨重越2萬美元關，至昨晚7時反彈5.2%，報20,751美元，但距歷史高位68,990.9美元，仍勁減逾84%，綜合市場數據，虛擬貨幣總市值約8,700億美元，較高峰期約2.9萬億美元，急跌七成或逾2萬億美元(約15.6萬億港元)。

身家減81% 至177億美元

虛擬貨幣急跌令相關交易所創辦人身家縮水，包括一度躋身「華人首富」的幣安創辦人趙長鵬，根據彭博億萬富豪指數，截至昨晚8時半，其身家由約959億美元(約7,480億港元)，減至約177億美元(約1,380億港元)，今年累瀉81%，即失逾6千億元，全球排84位。

FTX行政總裁Sam Bankman-Fried，其資產減至約87.2億美元，今年以來累計蒸發46%，若與高峰其達260億美元比較，則累瀉66%。

另外Coinbase創辦人Brian Armstrong，其財富縮水85%，由137億美元至僅剩21億美元。

分析料比特幣或見1.1萬美元

分析指，美國持續加息，令投資者減持風險資產如虛擬貨幣及科技股，加上上月「穩定幣」TerraUSD(UST)崩盤事件拖累，令投資者失去信心；此外，面對經濟放緩，Coinbase早前亦宣布裁員18%等因素影響。比特幣分析師Rager發文指，比特幣現在可能未觸底，基於前一次的底部周期來推算，未來兩個月將持續向下，最低恐跌至近1.1萬美元。