幣安遭黑客入侵 損失估計約1億美元

加密貨幣交易所幣安（Binance）美國時間周四晚上表示，幣安智能區塊鏈（BSC）遭網絡攻擊，可能導致1億美元被盜。幣安首席執行官趙長鵬在推特（Twitter）上發文表示，這個問題現在已得到控制，客戶的資金是安全的。他對造成的不便表示歉意。

據幣安創辦人暨執行長趙長鵬（CZ）、BNB Chain 官方今晨同步公告稱，由於跨鏈橋 BSC Token Hub 遭入侵，導致有額外的幣安幣（BNB）產生，因此將停機一段時間，暫停交易和資金轉移。據初步估計從流失的資金總額介於 1 億美元至 1.1 億美元之間，其中約 700 萬美元已經被凍結，「用戶資金安全無虞」。

有外媒引述區塊鏈資訊安全公司派盾的推文指出，BNB Chain 黑客已將約 8,950 萬美元的攻擊所得轉至其他區塊鏈，其中約 58% 資金轉移至以太坊，約 33% 轉移至FTM幣（Fantom），約 4.5% 轉移至以太坊的 Arbitrum。