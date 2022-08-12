平保不服滙控就分拆亞洲業務回應 斥誇大不利因素

滙豐控股（005）上周首度公開回應分拆亞洲業務建議後，有傳媒引述接近中國平安（2318）消息人士批評，滙控誇大分拆流失客戶等不利因素，未有提及分拆帶來的巨大優勢與長期價值，未有對分拆的優勢與價值進行深入分析，例如分拆將會創造250億至350億美元（約1950億至2730億港元）的估值提升、將釋放超過80億美元的資本要求，以及節省總部營運和IT設施等費用。

消息人士直言，IT系統不需要重建，按香港監管規定，滙豐亞洲可根據服務協議繼續與匯控共享IT系統，逐步過渡到恒生銀行模式。

平保消息人士又認為，批發業務收入包括大量不受分拆影響的亞洲區內業務，而且中小企、中型企業等工商金融客戶轉換銀行成本高，不會因分拆轉換銀行，因此認為匯控跨大客戶流失和跨境收入的負面影響。

分拆將會創造250億至350億美元（約1950億至2730億港元）的估值提升

滙控被要求分拆亞洲業務上市或把總部遷冊回港的討論時有出現，不過今次分拆所以持續引起關注，原因為背後推手一般相信為滙控最大單一股東中國平安。

滙控行政總裁祈耀年上周回應時表示，滙控優勢是其環球業務，滙控業務向來是環球聯繫，香港是重要部分，而在亞洲尤其是香港，所入帳業務帶來的收入，有很多是來自世界各地的客戶。倘將香港業務剝離，香港收入便會減少，這對盈利造成的負面影響可能很大，繼而對亞洲業務估值及香港的潛在股息帶來負面影響。