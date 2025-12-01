年賺1.7億 擬增11店 龍豐謀上市

香港連鎖藥房龍豐集團申請上市！按初步招股文件，龍豐獨家保薦人為星展亞洲，集團最新於香港經營29間零售店及多個線上銷售渠道，單計上季純利達4,776.4萬元，按年升1.3倍；以上季純利及29間零售店計，即每店每月平均利潤近55萬元。集團指，集資的部分將計劃未來４年開設多11間新零售店，以擴大線下銷售管道。

根據弗若斯特沙利文報告，去年按零售銷售額計，龍豐是香港最大的藥品零售商，市場份額為5.2%。按平均單店可供應的SKU(最小存貨單位)計，是香港最大的藥妝零售商，平均單店可供應約6,500個SKU。除向不同供應商採購大部分產品外，集團亦推出自家品牌產品，例如「謝太公」，而截至6月底已建立逾40個自家品牌。