年賺1.7億 擬增11店 龍豐謀上市

香港連鎖藥房龍豐集團申請上市！按初步招股文件，龍豐獨家保薦人為星展亞洲，集團最新於香港經營29間零售店及多個線上銷售渠道，單計上季純利達4,776.4萬元，按年升1.3倍；以上季純利及29間零售店計，即每店每月平均利潤近55萬元。集團指，集資的部分將計劃未來４年開設多11間新零售店，以擴大線下銷售管道。
根據弗若斯特沙利文報告，去年按零售銷售額計，龍豐是香港最大的藥品零售商，市場份額為5.2%。按平均單店可供應的SKU(最小存貨單位)計，是香港最大的藥妝零售商，平均單店可供應約6,500個SKU。除向不同供應商採購大部分產品外，集團亦推出自家品牌產品，例如「謝太公」，而截至6月底已建立逾40個自家品牌。
毛利率31.6%
截至2025年3月止的財政年度，龍豐收入約24.6億元，按年多21.8%；毛利約7.78億元，多31.2%，即毛利率31.6%，多2.3個百分點；純利約1.7億元，增17.9%。
單計6月底止第一季度，龍豐收入6.97億元，按年大升42.5%；純利4,776.4萬元，大升1.3倍。上季收入中，有17.5%來自藥品銷售、18.9%來自保健產品、31.9%來自美妝產品、31.7%來自其他消費產品。而截至9月底止，集團持有現金及現金等價物8,988.7萬元，大升1.7倍。
謝少海持股97%
龍豐大股東兼主席及行政總裁謝少海目前持有龍豐97.29%，其妻陳婉芳持股2.7%，二人女兒謝翠瑩持股0.01%，當中謝少海及謝翠瑩為公司執行董事。
集團指，集資所得會用於在2029年3月底前在香港開設多11間新零售店，以擴大線下銷售管道。另外，亦會擴大網上銷售管道；委聘藝人及主要意見領袖(KOLs)作集團大使及在主要電視頻道投放商業廣告；擴充及升級於日本及韓國的現有海外供應鏈辦事處，加強供應鏈能力等。