延續勢頭｜歐冠昇：新股復甦 百企擬來

本港去年新股市場表現欠佳，集資額按年瀉約七成、全球排名跌出三甲。新年伊始，港交所(388)行政總裁歐冠昇(Nicolas Aguzin)指，與內地恢復通關後，宏觀市況轉好，新股市場亦已見復甦跡象，「有近百隻新股正待上市」。

歐冠昇昨出席兔年首個交易日開市儀式時透露，跟內地通關後，將利好本港新股市場，延續去年底的反彈勢頭。又指近期外訪宣傳香港與內地加強互聯互通機制措施，向外招商亦有良好進展，尤其提及將在港上市的外企，可以納入南向通投資範疇等。他又指，「過去數周，即在農曆新年前，已有約10隻新股上市，亦有近100隻新股正等待上市，跟內地通關後會有一個較樂觀看法。」另透露，將於2月跟隨代表團出訪中東，宣傳香港投資機遇。

普樂師遞表 傳籌12億

主要為快速消費品品牌商，提供數字化銷售及營銷服務及SaaS+服務的普樂師數字科技再度提交上市申請，據其初步招股文件顯示，集資將用於提升核心技術能力及基礎研發；建立一個雲端銷售及營銷平台即服務(PaaS)系統；戰略投資、收購及合作等，去年傳集資約11.7億元。該集團去年首9個月純利3,878萬元人民幣，按年跌25%。

此外，珍酒李渡、精鋒醫療科技亦計劃來港上市，傳分別集資最多約32億元及23.4億元；內地知名潮流零售商KK集團於上周五遞交上市表，瑞信及摩根士丹利為聯席保薦人。