強積金扣稅2025｜點填報稅表？扣稅上限幾多？（附計算方法）

稅季準備來臨，除了可以用自願醫保及合資格延期年金慳稅外，大家都可以透過「扣稅三寶」之一強積金扣稅（TVC）慳稅！下文為大家講解強積金扣稅的扣稅上限之外，亦為大家提供扣稅的計算方法，及列出如何填寫報稅表時申請用強積金扣稅。

強積金（強制性公積金） 是香港政府為市民退休生活而設的強制性儲蓄計劃。打工仔和自僱人士都需要定期供款，為退休生活累積資金。強積金扣稅就是指的是政府允許納稅人在計算薪俸稅或個人入息課稅時，將強積金供款部分作扣稅用途。

不過，僱員自願性供款（EEVC）及特別自願性供款（SVC）就不屬於強積金扣稅的範圍之內。

納稅人可以透過強制性供款扣稅（Mandatory Contributions）及可扣稅自願性供款（TVC）兩種強積金供款方式扣稅：

2024/25 年度強積金扣稅上限

強制性供款扣稅：每年扣除額上限HK$18,000

可扣稅自願性供款（TVC）：每年扣除額上限HK$60,000

需要留意的是，上述可扣稅自願性供款的 HK$60,000 扣稅上限是由可扣稅自願性供款及合資格延期年金共享，並非兩者可各自享有HK$60,000 的扣稅額。

假設納稅人未有投保合資格延期年金，其 TVC 供款的每年扣除額上限為 HK$60,000；如果該納稅人同時投保 TVC 供款及合資格延期年金，兩者合共的總扣除額上限亦同樣是 HK$60,000。

＊計算 TVC 供款及合資格延期年金的扣稅額時，該扣稅額是先扣除TVC 供款，然後再扣除合資格延期年金。例：如納稅人的 TVC 供款扣除額是 HK$60,000 ，即使他／她另外購買了可扣稅的合資格延期年金，該年金的保費亦不會成為扣稅額。