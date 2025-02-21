強積金扣稅2025｜點填報稅表？扣稅上限幾多？（附計算方法）

稅季準備來臨，除了可以用自願醫保及合資格延期年金慳稅外，大家都可以透過「扣稅三寶」之一強積金扣稅（TVC）慳稅！下文為大家講解強積金扣稅的扣稅上限之外，亦為大家提供扣稅的計算方法，及列出如何填寫報稅表時申請用強積金扣稅。
撰文：Bowtie團隊
強積金扣稅是甚麼？
強積金（強制性公積金） 是香港政府為市民退休生活而設的強制性儲蓄計劃。打工仔和自僱人士都需要定期供款，為退休生活累積資金。強積金扣稅就是指的是政府允許納稅人在計算薪俸稅或個人入息課稅時，將強積金供款部分作扣稅用途。
哪種強積金供款可以扣稅？
納稅人可以透過強制性供款扣稅（Mandatory Contributions）及可扣稅自願性供款（TVC）兩種強積金供款方式扣稅：
- 強制性供款扣稅：納稅人可以從應課稅收入中，扣除其強制性公積金（強積金）計劃或認可職業退休計劃供款，以降低薪俸稅或利得稅的應繳稅額。
- 可扣稅自願性供款（TVC）：任何在強積金計劃中持有供款帳戶或個人帳戶的人士，或獲得強積金豁免的職業退休計劃成員，均可以自行開立TVC 供款戶口，自願將供款存入該強積金戶口，以享有額外扣除額。
不過，僱員自願性供款（EEVC）及特別自願性供款（SVC）就不屬於強積金扣稅的範圍之內。
2024/25 年度強積金扣稅上限
- 強制性供款扣稅：每年扣除額上限HK$18,000
- 可扣稅自願性供款（TVC）：每年扣除額上限HK$60,000
需要留意的是，上述可扣稅自願性供款的 HK$60,000 扣稅上限是由可扣稅自願性供款及合資格延期年金共享，並非兩者可各自享有HK$60,000 的扣稅額。
假設納稅人未有投保合資格延期年金，其 TVC 供款的每年扣除額上限為 HK$60,000；如果該納稅人同時投保 TVC 供款及合資格延期年金，兩者合共的總扣除額上限亦同樣是 HK$60,000。
＊計算 TVC 供款及合資格延期年金的扣稅額時，該扣稅額是先扣除TVC 供款，然後再扣除合資格延期年金。例：如納稅人的 TVC 供款扣除額是 HK$60,000 ，即使他／她另外購買了可扣稅的合資格延期年金，該年金的保費亦不會成為扣稅額。
強積金扣稅計算例子
為了令大家更清楚強積金扣稅的計算方法，以下列出四個案例講解 TVC 供款及合資格延期年金如何讓納稅人可以慳悅：
＊稅率因人而異
誰可以使用強積金扣稅？
根據強積金網站，僱主、僱員及自僱人士均可用強積金扣稅，唯扣稅的方式有些不同之處：
僱主
僱主為僱員作出的強制性及自願性供款，可以申請利得稅扣稅，但扣除額不得超過僱員總薪酬的 15%。
僱員
- 強制性供款：僱員為強積金計劃所作出的強制性供款，可以申請薪俸稅扣稅，上限為每年 HK$18,000。
- 自願性供款：一般自願性供款不可扣稅，但可用 TVC 供款扣稅。
自僱人士
- 強制性供款：自僱人士為強積金計劃所作出的強制性供款，可以作為營運開支扣除利得稅，上限為每年 HK$18,000。
- 自願性供款：一般自願性供款不可扣稅，但可用 TVC 供款扣稅。
點填強積金扣稅？
如需申請強積金扣稅，納稅人只需在填寫個人報稅表 (BIR60) 時，在「稅項扣除」部分填寫相關資料即可。以下將會講解填寫強積金扣稅步驟及所需文件：
申請強積金扣稅步驟
- 下載或填寫電子報稅表 (BIR60)。
- 於報稅表「稅項扣除」部分 ，在「強制性公積金計劃供款」欄目，填寫你在該課稅年度的強制性供款總額。
- 如有可扣稅自願性供款 (TVC)，請在相關欄目填寫供款總額。
申請強積金扣稅所需文件
報稅時如申請強積金扣稅，納稅人無需提交證明文件；不過，納稅人應保留強積金供款紀錄 (例如：強積金年度結算表)，以便稅務局日後抽查。
可以補交強積金扣稅申請嗎？
如果在提交報稅表後才發現忘記申請強積金扣稅，你可以填寫 IR831 表格 補交申請，而補交申請期限為有關課稅年度結束後的 6 年內。
個別人士報税表 (BIR60) 提交
BIR60 表格樣本連重要注意事項
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