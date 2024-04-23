強積金提取方法+65歲提取MPF步驟及表格 可提早拎錢6項條件

根據強積金相關法例，除法例訂明的特定情況外，強積金計劃的成員只可以在年滿65歲後，方可提取由強制性供款和可扣稅自願性供款累積的強積金。

根據 積金局 資料顯示，在實施強積金制度前，本港只有約三分之一的工作人口享有退休保障。隨着強積金制度的實施，本港已有約八成半的就業人口享有退休保障，他們分別參與以下不同的退休計劃，包括強積金計劃、職業退休計劃、法定退休金或公積金計劃（例如為公務員或補助及津貼學校教師而設的計劃）。

至於手續費方面，一般強積金計劃須為計劃成員 每年首4次 的提取申請提供免費服務，但不同強積金計劃針對分期提取強積金亦有不同的設定和安排，若計劃每年分期提取強積金4次或以上，便可事前向受託人公司，或透過 積金局的受託人服務比較平台 了解附加手續費詳情。

積金局《基於已達到65歲退休年齡或提早退休的理由而申索強積金累算權益的表格》

積金局《基於已達到65歲退休年齡或提早退休的理由而申索強積金累算權益的表格》

積金局《基於已達到65歲退休年齡或提早退休的理由而申索強積金累算權益的表格》

積金局《基於已達到65歲退休年齡或提早退休的理由而申索強積金累算權益的表格》

積金局《基於已達到65歲退休年齡或提早退休的理由而申索強積金累算權益的表格》

積金局《基於已達到65歲退休年齡或提早退休的理由而申索強積金累算權益的表格》

積金局《基於已達到65歲退休年齡或提早退休的理由而申索強積金累算權益的表格》

請緊記，以下6種申請理由，均需一份法定聲明正本，即是在監誓員（民政事務處）、公證人、太平紳士或其他獲法律授權監誓的人士面前，作出所需法定聲明，並由他們在聲明上簽署。

不過，除符合法律規定的65歲或以上的提取年齡要求外，如符合以下 6個法定特殊情況 ，亦可以早於65歲前申請提早提取強積金：

MPF提取教學｜1. 因提早退休而領取強積金

若你打算提早退休，並計劃以一筆過提取或分期提取的方式提取強積金。則需要提交文件證明，包括身分證明文件、基於已達到65歲退休年齡或提早退休的理由而申索強積金累算權益的表格（MPF(S)- W(R)），一併交到所屬的受託人公司處理。

而目前只有以「提早退休」為理由提取強積金，能選擇一筆過提取或分期提取。

MPF提取教學｜2. 因永久離港而領取強積金

若以「永久離港」方式領取強積金，條件為需要聲明「已經或將會永久離開香港，須提交已獲准在香港以外某地方居住」的證明文件。

全部所需文件包括：身分證明文件、法定聲明表格正本（MPF(S)-W(SD2)）、令受託人信納你已獲准在香港以外某地方居住的證明文件、基於永久性地離開香港／完全喪失行為能力／罹患末期疾病／ 小額結餘／死亡的理由而申索強積金的表格（MPF(S)-W(O)）。

MPF提取教學｜3. 因完全喪失行為能力而領取強積金

若你被評定永久不適合從事某種類的工作，而該種類工作乃計劃成員在完全喪失行為能力前，所從事的最後一份工作所屬的種類。同時，你亦獲醫生或中醫作出證明，並已聲明已終止關係該特定種類的工作的僱傭合約，即可以「完全喪失行為能力」而領取強積金MPF。

申請所需文件包括身分證明文件、由醫生簽發的「成員永久不適合執行特定種類工作證明書」表格（MPF(S) – W(M)）、基於永久性地離開香港／完全喪失行為能力／罹患末期疾病／ 小額結餘／死亡的理由而申索強積金的表格（MPF(S)-W(O)）