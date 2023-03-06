強積金｜積金評級：2月強積金虧損4.4%　打工仔今期MPF平均蝕幾多？新增積金局回應（更新）

積金評級表示，在創下有紀錄以來最強勁的1月份表現後，強積金受香港及中國股市下跌影響，在2月份錄得約4.4%的虧損，估算相當於約490億元的虧損。計入2月份供款後，469萬名成員的平均帳戶結餘約為22.94萬元，每人虧損約9,400元。

積金評級發表2月份的強積金表現調查，指2月強積金錄得虧損4.4%，每位打工仔MPF戶口，平均更錄得虧損9,400元。

積金評級主席叢川普表示，持續的通脹和利率逆風仍存在，是影響2月份投資回報的關鍵因素，而在創下有記錄以來最強勁的1月份表現後，市場在2月份對銷了部分回報並不感到意外，但強積金成員應繼續謹慎行事，因為不明朗的經濟及市況仍令人擔憂。

機構亦估算，強積金總資產在2月底約10,770億元，減少約440億元，雖然2月份出現投資虧損，但年初至今強積金回報率仍為正數，約1.49%。

積金局：應 分散投資以減低風險

積金局就報告結果回應，表示理解強積金計劃成員對強積金投資回報的關注及對市場波動情況的憂慮，認為切忌試圖捕捉市況。

積金局續指，若市況急劇下跌時，把強積金基金轉換，容易造成「高買低賣 」的情況，短期波動將變實際虧損，建議分散投資各種基金，有助減低投資組合的風險。