強積金｜積金評級：7月MPF人均賺6900元　中港股票基金跑贏大市

MPF 7月成績單已出！強積金研究機構積金評級指，強積金於7月份的平均投資回報約2.91%，今年至今的投資回報約6.07%。而本月人均賺6,900元，中港股票亦跑贏大市表現強勁。

強積金中港股票基金跑贏大市

此外，7月份所有積金評級股票基金指數均錄得正回報，而「香港及中國股票基金」成為強積金表現最佳的資產類別，回報率約達7%，是連續第2個月錄得正增長。

但依年初至今表現而言，表現最差的強積金成分基金大部分為「香港及中國股票基金」。

積金評級：強積金投資方向不太明確

積金評級主席叢川普 (Francis Chung) 稱，積金局在最近發布的2022至2023年年報中，特別強調股票基金和混合資產基金的重要性，並指出「有80%的強積金總資產，投資於股票基金和混合資產基金，這兩類基金由開始到現在分別平均上升了140%及125%。

他又發表對2023年下半年的強積金展望，指香港及中國股票基金，是強積金7月份表現最好的資產類別，佔強積金總資產近21%，其投資表現對整體強積金表現勢頭至關重要，但因對全球和國內通脹、利率和經濟增長的持續擔憂，令投資方向不太明確，這種不確定性加強多元化及長線投資的重要性。