強積金｜積金評級：9月MPF人均暫蝕5900元　料抵消今年首8月投資收益

9月MPF人均暫蝕5900萬

積金評級表示，9月投資虧損估算約為278億元，人均虧損約5,900元。預計第三季投資虧損約為322億元，人均虧損約6,900元。積金評級更預計將抵消2023年首8個月的投資收益，年初至今投資虧損現估算約3,300萬元。計入供款後，積金評級預計，截至9月底強積金總資產約為1.091萬億元（2023年年初至今增加約404億元），相等於成員平均賬戶結餘約為232,500元（2023年年初至今增加約8,600港元）。

香港及中國股票基金表現繼續落後，不僅於年初至今錄得約 -7.60%的投資虧損，亦在所有強積金資產類別中表現最差。今年首 9個月美國股票基金跑贏香港及中國股票基金約23.2%，是自強積金推出以來第二大的首9個月回報差距。

強積金MPF蝕錢因香港及中國股票

積金評級主席叢川普表示，預計強積金將出現 2023 年第5個月投資虧損，而美國股票基金與香港及中國股票基金表現之間的回報差距也接近歷史最高位。他指出，儘管美國股票基金在強積金的市場份額相對較小，但回報差距已成為強積金投資情緒的「晴雨表」，美國股票基金在 2023 年吸引了強積金資金淨流入的很大部分，而流入香港及中國股票基金的資金則下跌。

積金局回應

就積金評級公布9月份強積金表現數據，積金局回應，對於坊間經常每月發表強積金投資升跌的數字，計劃成員須知 強積金是跨越超過40年的長線投資，計劃成員不應以短期投資的方法處理， 無須預測最佳的入市時機，亦不應捕捉市場 。

積金局又表示，缺乏投資知識和時間管理強積金的計劃成員，可考慮一個便捷的現成投資策略，預設投資策略（DIS， 懶人基金），可以有效減低風險。