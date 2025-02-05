強積金｜1月MPF見「開門紅」　人均賺4373元　分析：一大原因須注意潛在波動

踏入2025年，相信許多打工族都在關注辛苦賺來的強積金(MPF)表現！強積金研究機構積金評級(GUM)今(5日)公布，在今年首個月份強積金見「開門紅」，回報約為1.61%，投資收益約為208億元，這意味著475萬名強積金成員每人平均賺取約4,373。

在股票基金表現分析方面，1月股票基金的回報最好是「其他股票基金」和「歐洲股票基金」，分別上升5.7%和5.6%。歐洲企業財報超出預期，加上俄烏戰爭可能和談，使歐洲股票基金在1月反彈；而1月份回報最差是「日本股票基金」和「亞洲股票基金」，分別下跌0.4%和上升0.4%。

另外，混合資產基金亦同樣上升，其中預設投資策略—核心累積基金於月內回報率為2.1%表現最好，其次為混合資產基金(80%至100%股票)，回報率為1.7%。

積金評級：特朗普關稅政策或影響利率走向

積金評級常務董事陳銳隆指，1月份環球股市普遍在「特朗普2.0」政府的有利營商環境下做好，市場也預期利率將會下降，惟特朗普的激進關稅政策和外交策略正在引發重大市場波動。這些關稅將導致通脹上升，可能會影響利率的走向，提醒投資者需要做好準備，以應對潛在的波動。