彈性工作安排不及醫療福利？37%人力資源主管稱「身心福祉最緊要」

一項調查研究顯示，企業醫療福利是香港吸引人才最有效的僱員價值主張，同時也是僱員最希望擁有的福利。近四成（37%）人力資源主管表示，相比彈性工作安排，僱員更重視企業醫療福利。
信諾環球發布《發揮健康價值：評估企業醫療福利及僱員身心福祉的影響力》調查報告，當中訪問了全球1,000名人力資源和福利部門經理及主管，包括200名香港受訪者。
香港區僱員身心福祉置首位
香港區的主要調查結果指，確保僱員身心福祉是人力資源主管最重要的工作，15%中小企受訪者與14%大型企業受訪者均將僱員身心福祉置於首位。
除了吸引人才（74%）外，逾七成（71%） 受訪人力資源主管相信，企業醫療保險能強化公司文化中，促進僱員健康這一環；而69%主管認為，企業醫療保險在維持僱員忠誠度方面發揮關鍵作用；亦有逾半受訪者認為，企業醫療福利以及僱員身心福祉相關的福利計劃有助縮短工時（59%）、減少缺勤（59%），並提高僱員生產力（53%） ，當中也有92%受訪者任職的企業，均有提供企業醫療福利，僅次於彈性休假和工作安排。
信諾環球香港行政總裁施柏賢（Jonathan Spiers）表示，僱主能通過投資優質的企業醫療福利來提升僱員的身心福祉，並按照僱員需求提供各種福祉方案。