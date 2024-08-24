彈性工作安排不及醫療福利？37%人力資源主管稱「身心福祉最緊要」

一項調查研究顯示，企業醫療福利是香港吸引人才最有效的僱員價值主張，同時也是僱員最希望擁有的福利。近四成（37%）人力資源主管表示，相比彈性工作安排，僱員更重視企業醫療福利。

信諾環球發布《發揮健康價值：評估企業醫療福利及僱員身心福祉的影響力》調查報告，當中訪問了全球1,000名人力資源和福利部門經理及主管，包括200名香港受訪者。