彭博揭露：摩通3月評中國科網股「不宜投資」　屬編採失誤

摩根大通3月中一份研究報告，一口氣下調28隻中國科網股目標價，並評為「不宜投資」，一度觸發中概股拋售潮。事隔兩個月，彭博最近爆出當中內幕，指「不宜投資」字眼之所以出現在上述報告中，純屬員工人為出錯。

該份報告下調28隻科技股目標價，將阿里巴巴（09988）、騰訊（00700）、美團（03690）、京東（09618）、百度（09888）、網易（09999）、嗶哩嗶哩（09626）投資評級降至「減持」，目標價下調幅度至少以5成起跳，個別降幅更達8成。

摩通負責審查報告的編輯部人員，原本要求研究部以「不吸引」（unattractive）一詞，取代報告中出現的「不宜投資」（uninvestable）字眼，因預期部份的股價年底將上升，並非最佳選詞。

由於「不宜投資」一詞當時合共出現在28份報告中，而負責人員雖從大部份報告中刪除有關字眼，但4份卻不慎未有刪除該字。摩根大通指事件乃屬編採失誤。