彭博揭露：摩通3月評中國科網股「不宜投資」　屬編採失誤

摩根大通3月中一份研究報告，一口氣下調28隻中國科網股目標價，並評為「不宜投資」，一度觸發中概股拋售潮。事隔兩個月，彭博最近爆出當中內幕，指「不宜投資」字眼之所以出現在上述報告中，純屬員工人為出錯。
該份報告下調28隻科技股目標價，將阿里巴巴（09988）、騰訊（00700）、美團（03690）、京東（09618）、百度（09888）、網易（09999）、嗶哩嗶哩（09626）投資評級降至「減持」，目標價下調幅度至少以5成起跳，個別降幅更達8成。
摩通負責審查報告的編輯部人員，原本要求研究部以「不吸引」（unattractive）一詞，取代報告中出現的「不宜投資」（uninvestable）字眼，因預期部份的股價年底將上升，並非最佳選詞。
由於「不宜投資」一詞當時合共出現在28份報告中，而負責人員雖從大部份報告中刪除有關字眼，但4份卻不慎未有刪除該字。摩根大通指事件乃屬編採失誤。
摩通因此被撤回金山雲IPO承銷地位
彭博指，該份報告上所用的字眼，足以令美國和亞洲市場流失大約2,000億美元市值，並促使一家中國科技公司撤回摩根大通在其IPO中的承銷地位。
據指，小米 （1810） 創辦人雷軍投資的金山雲早計劃於港交所上市。彭博透露，摩通原定是金山雲其中一方承銷人，但最後因該份報告的評論而被撤回。
新客戶透過本網以指定推廣碼「2MH22Q10」成功申請開立inMotion動感銀行綜合貨幣結單儲蓄戶口，可享本網獨家優惠：HK$800 Apple 禮品卡 或HK$800 HKTVmall 購物禮券 或Nespresso C30 Essenza Mini咖啡機 (價值 HK$988，顏色隨機)