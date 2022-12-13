彭博：日本荷蘭將聯同美國限制對華出口晶片製造設備

《彭博社》引述消息人士報道，日本與荷蘭原則上同意加入美國行列，加強對中國出口先進晶片製造設備的管制措施。兩國政府據報計劃禁止向中國出售可製造14納米或更先進晶片的設備，措施與美國看齊，亦意味着中國取得必要先進設備的能力已被封鎖。報道稱，兩國可能在未來數星期有公布。

美國拜登政府今年10月公布一系列的限制措施，阻止晶片製造技術，包括透過美國設備在世界其他地方生產的晶片，出口到中國。美國頒布禁令後，應用材料（Applied Materials）、科林研發（Lam Research）及科磊（KLA Corp.）三間公司都已停止向中國半導體企業出貨及提供服務。不過華府亦需要日本的東京威力科創（Tokyo Electron Ltd.，TEL），以及荷蘭的AMSL加入才能令制裁有效。日本經濟產業省及荷蘭外交部暫時未有回應。

中國就美晶片出口限制向世貿提訴訟

中國商務部條法司負責人表示，星期一向世貿提出訴訟，批評美方近年不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，阻礙晶片等產品的正常國際貿易，威脅全球產業鏈供應鏈穩定，破壞國際經貿秩序，違反國際經貿規則，違背基本經濟規律，損害全球和平發展利益，是典型的貿易保護主義做法。

負責人指出，中方向世貿提出訴訟，是通過法律手段解決中方關注，及捍衛自身合法權益的必要方式，希望美方放棄零和博弈思維，及時糾正錯誤做法，停止擾亂晶片等高科技產品貿易，維護中美正常經貿往來，維護全球晶片等重要產業鏈供應鏈穩定。