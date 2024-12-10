復星旅文每股7.8元提私有化 溢價95% 明日復牌

復星旅文指，公司擬議透過自身的內部現金資源，及/或由法國東方匯理銀行、法國外貿銀行香港分行及德意志銀行香港分行安排的對外債務融資，以撥付該建議及股份激勵建議項下的全數應付現金代價。

或由東方匯理及德銀融資

代價 21 億 或由東方匯理及德銀融資

代價 21 億 或由東方匯理及德銀融資

代價 21 億 或由東方匯理及德銀融資

復星旅遊文化(1992)公布，董事會決議以協議安排方式向股東提出私有化，每股私有化作價7.8元，按復星旅文停牌前收報4元計，私有化作價溢價95%。假設股份激勵持有人不行使且接納股份激勵建議，私有化建議將涉及註銷約2.57億股股份，以及5,987.7萬股股份激勵，所需支付的最高總額約21.22億元。

目前復星國際(656)持有約9.87億股或79.35%復星旅文，私有化完成後，復星國際及復星控股將分別擁有公司約98.44%及1.56%的權益，而復星旅文將撤銷上市地位。

稱私人公司能靈活作長期戰略決策

董事會認為，實施私有化及撤銷上市地位符合公司及股東整體利益，原因有四，包括對計劃股東而言提供具顯著溢價的退出機會；為股東提供將流動性有限的投資，完全變現的獨有機會；釋放股東價值及在當前不確定市況下實現收益；公司可作為私人公司靈活作出長期戰略決策。