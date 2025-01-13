微信攻電商惹憧憬 馬化騰：須5年建生態 勿過度吹捧

內地媒體報道指，騰訊控股(700)今日於深圳舉行集團年會，主席兼首席執行官馬化騰發表講話，並談及幾個關鍵字，包括「聚焦主業」、「老樹發新芽」、「降本增效」，指集團過去一年的「降本增效」落實不錯，大環境上去年下半年有一些壓力，10月後新季度開始好轉。另外，對於微信做電商的思路，他認為要花長時間去做電商生態連接器。

馬化騰在年會上指，在WXG(微信事業群)複製了視頻號過去一年在微信交易生態上的探索和思考，尤其是如何打破「直播電商」的慣性思路去尋求突破。他指，商品就是資訊，不應該只是局限在視頻號，而是應該納入整個微信生態，從「原子層角度」去思考電商，「這樣走出來的路跟別人不一樣，會走得更遠」。他指，會堅決支援WXG做這樣的創新發展，發揮社交能力做電商的生態連接器。未來也期待更多的「藍包」和新的創意。

他又指，微信做電商的考慮包括，要為整個微信的系統、社交的屬性和健康度著想，不要過度開發。