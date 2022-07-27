微軟第四季收入增長兩年來最慢 銷售展望有驚喜利好股價

微軟（Microsoft）於美股收市後公布業績，由於雲業務出乎意料地大幅放緩，遊戲相關銷售亦出現下跌，加上美元走強等經濟挑戰，第四財季銷售額為519億美元，按年增長12%，為兩年以來最慢增長，亦低於華爾街預期。

不過，微軟其後公布的2023財年第一季度預測卻有驚喜，微軟預計其收入將在492.5億美元至502.5億美元之間，扭轉盤後股價初段跌勢，倒升5%。

業績受雲業務及遊戲相關銷售跌拖累 遜預期

截至6月底的3個月，利潤按年升2%至167億美元；每股經調整盈利為2.23美元，低於市場預期的2.29美元；收入升12%至519億美元，低於市場預期的524億美元，主要是受到強美元與個人電腦業務惡化所拖累。

微軟6月時下調業績預期，分析師預計利潤為173億美元。這是該公司兩年來最低的利潤增長。

微軟披露，受到美滙強勢打擊，上季收入減少5.95億元，每股盈利損失4美仙。另外，中國防疫封控措施導致電腦生產受阻，Windows視窗收入減少3億元。停止向俄羅斯銷售產品的決定，則導致營運開支增加1.26億美元。

集團指出，上季智慧雲服務收入升20%，至209億美元，低於市場預期的211億美元；公眾雲服務Azure收入升40%，去年同期按年增長46%。

另外，Google母公司Alphabet亦於收市後公布業績，搜尋廣告收入理想，刺激股價造好。

Google搜尋廣告收入超預期 母公司Alphabet錄得兩年最慢收入增長：https://www.am730.com.hk/%E8%B2%A1%E7%B6%93/google%E6%90%9C%E5%B0%8B%E5%BB%A3%E5%91%8A%E6%94%B6%E5%85%A5%E8%B6%85%E9%A0%90%E6%9C%9F-%E6%AF%8D%E5%85%AC%E5%8F%B8alphabet%E9%8C%84%E5%BE%97%E5%85%A9%E5%B9%B4%E6%9C%80%E6%85%A2%E6%94%B6%E5%85%A5%E5%A2%9E%E9%95%B7/330669