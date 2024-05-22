德勤報告：員工使用生成式AI每周省逾6小時 不會直接導致工作崗位減少

隨著ChatGPT、Gemini、Midjourney、Claude和GitHub Copilot等應用程式推出，生成式AI已成為各行各業資深商業領袖的討論焦點。德勤最新發表報告指，AI已從一種新穎的技術解決方案轉變為大規模應用，又顯示企業員工使用生成式AI，每周可省逾6小時，同時反映即使企業使用AI，也不會直接導致工作崗位減少。 德勤最新報告《亞太地區生成式 AI 應用現狀：新生代員工處於領先，僱主需迎頭趕上》，在2024年2月至4月開展的一項調研。調研對象為大學生以及各行各業不同級別的企業員工。來自13個國家和地區的共2,903名大學生和9,042名企業員工接受調研。

德勤報告：員工使用生成式AI每周省逾6小時 報告顯示，在生成式 AI 應用方面，大學生和企業員工在整個亞太地區處於領先水平，但其中僅半數認為他們的上級知道自己在使用這一技術；亞太地區每年受生成式 AI 影響的工作時長將達11億小時，佔比約17%。 報告又指，亞太發展中經濟體對生成式AI的採納度較發達經濟體高 30%，或將改寫傳統技術格局；使用生成式 AI 的員工每週可節省近一天的工作時間，達6.3小時，從而有更多時間拓展新技能。同時，生成式 AI 有助於緩解工作負荷並提高生產力，在借助生成式 AI 節省時間的員工中，有41%受訪者認為更好地實現了作和生活的平衡，而對受訪員工的調研結果顯示，仍有四分之三的企業尚未有效運用生成式AI。