德勤報告：員工使用生成式AI每周省逾6小時　不會直接導致工作崗位減少

隨著ChatGPT、Gemini、Midjourney、Claude和GitHub Copilot等應用程式推出，生成式AI已成為各行各業資深商業領袖的討論焦點。德勤最新發表報告指，AI已從一種新穎的技術解決方案轉變為大規模應用，又顯示企業員工使用生成式AI，每周可省逾6小時，同時反映即使企業使用AI，也不會直接導致工作崗位減少。
德勤最新報告《亞太地區生成式 AI 應用現狀：新生代員工處於領先，僱主需迎頭趕上》，在2024年2月至4月開展的一項調研。調研對象為大學生以及各行各業不同級別的企業員工。來自13個國家和地區的共2,903名大學生和9,042名企業員工接受調研。
德勤報告：員工使用生成式AI每周省逾6小時
報告顯示，在生成式 AI 應用方面，大學生和企業員工在整個亞太地區處於領先水平，但其中僅半數認為他們的上級知道自己在使用這一技術；亞太地區每年受生成式 AI 影響的工作時長將達11億小時，佔比約17%。
報告又指，亞太發展中經濟體對生成式AI的採納度較發達經濟體高 30%，或將改寫傳統技術格局；使用生成式 AI 的員工每週可節省近一天的工作時間，達6.3小時，從而有更多時間拓展新技能。同時，生成式 AI 有助於緩解工作負荷並提高生產力，在借助生成式 AI 節省時間的員工中，有41%受訪者認為更好地實現了作和生活的平衡，而對受訪員工的調研結果顯示，仍有四分之三的企業尚未有效運用生成式AI。
德勤：AI打造更加愉悅的員工體驗
德勤亞太人工智能與數據能力主管合夥人Chris Lewin表示，生成式AI正以破竹之勢在全球範圍興起，並快速應用到各個方面，快速應用人工智能並不會直接導致工作崗位減少，但若企業不及時調整適變，必將面臨衝擊。因為尤其是職場新人員工，更傾向於選擇運用人工 智能重塑未來工作模式的企業。
德勤亞太諮詢服務主管合夥人Rob Hillard表示，企業高層需有效運用新興技術，重新梳理公司流程和業務模式，而不僅僅著眼於提高當前工作效率，重塑工作模式，從而打造更加愉悅的員工和客戶體驗，同時提高盈利能力；德勤中國管理諮詢首席執行官戴耀華表示，中國企業已逐漸迎來數碼化轉型熱潮。企業引入AI之前，應認真思考如何適應這一前所未有的技術趨勢。