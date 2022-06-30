德銀估計比特幣年底或見28,000美元

外電引述德意志銀行的分析估計，比特幣（Bitcoin）今年年底可能回升至到28,000美元，相對Coindesk最新的報價19,982美元，升幅約40%，但仍遠低於歷史高位。

德銀的兩名分析員Marion Laboure及Galina Pozdnyakova在分析報告中指出，鑑於比特幣與美國股票表現的關連性，自11月以來，加密貨幣與技術含量高的納斯達克100指數和標準普爾500指數等指數的關連性越來越高。基於該銀行的策略師預測，標普500指數將在年底前回升至1月份的水平，而比特幣可能會隨之而來，到今年年底比特幣可能達到28,000美元。

二人在報告中，將虛擬貨幣比喻為鑽石——一種高度市場化的資產，而不像黃金這種定的避險商品。事實上，比特幣未能做到專家所期望作為資金避難所的作用，今年累計已下跌超過50%。各國央行持續減少過多的流動性，對虛擬貨幣價格造成壓力，令虛擬貨幣表現落後於股票、債券和商品。相反，黃金的表現較佳。

兩名分析員指出，要穩定代幣價格相當難，原因在公共層面，目前並沒有通用的估值方式。而且，加密市場高度碎片化虛擬貨可能會繼續向下。

美國 SEC 主席：比特幣在眾多虛擬貨幣中是唯一可被形容為商品的

另外，美國證券交易委員會（SEC）主席Gary Gensler於本周一接受CNBC訪問時表示，比特幣是眾多虛擬貨幣中唯一他可形容為商品的。有評論認為他的言論，改變了遊戲規則，可能會消除虛擬貨幣市場的一些不確定性。

他補充說，其餘的虛擬貨幣應歸類為證券，並受到證監會監管。「這些金融資產，加密金融資產中的許多都具有證券的關鍵性質，投資公眾希望獲得回報，就像投資於其他金融資產。」