快樂蜂全購添好運 矢言打造中餐旗艦品牌

以炸雞聞名、總部位於菲律賓的快餐巨頭快樂蜂(Jollibee)母公司本周二(5日)宣布已達成協議，以2,020萬新加坡元(約1.18億港元)，收購香港米芝蓮星級點心連鎖店添好運剩餘8%的股份，全面接管該公司。

快樂蜂食品公司自今年1月以來已持有添好運92%股份。其於菲律賓證券交易所的聲明表示，添好運以將香港最好的東西帶到世界各地而聞名，集團將會把添好運打造成集團中餐旗艦品牌。

添好運目前在香港有6間分店，及於新加坡、上海、北京、墨爾本、東京、澳門、南韓和馬尼拉等10個市場共有逾70家門市。它由原四季酒店中餐龍景軒點心主管麥桂培聯同梁輝強創辦，於2009年在旺角及深水埗開業，以即叫即蒸的自家製點心聞名，開業翌年即獲米芝蓮一星，由於價錢親民，遂有「全世界最便宜的米芝蓮餐廳」的美名。