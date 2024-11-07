熱門搜尋:
美國大選2024 破地獄 DOUBLE COAST 機票優惠 瑜悦 彩虹邨重建 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
財經
2024-11-07 14:46:54

快樂蜂全購添好運 矢言打造中餐旗艦品牌

分享：
菲律賓快餐巨頭快樂蜂(Jollibee)母公司以2,020萬新加坡元(約1.18億港元)，收購香港米芝蓮星級點心連鎖店添好運剩餘8%的股份，全面接管該公司。(資料圖片)

菲律賓快餐巨頭快樂蜂(Jollibee)母公司以2,020萬新加坡元(約1.18億港元)，收購香港米芝蓮星級點心連鎖店添好運剩餘8%的股份，全面接管該公司。(資料圖片)

adblk5

以炸雞聞名、總部位於菲律賓的快餐巨頭快樂蜂(Jollibee)母公司本周二(5日)宣布已達成協議，以2,020萬新加坡元(約1.18億港元)，收購香港米芝蓮星級點心連鎖店添好運剩餘8%的股份，全面接管該公司。

快樂蜂食品公司自今年1月以來已持有添好運92%股份。其於菲律賓證券交易所的聲明表示，添好運以將香港最好的東西帶到世界各地而聞名，集團將會把添好運打造成集團中餐旗艦品牌。

添好運目前在香港有6間分店，及於新加坡、上海、北京、墨爾本、東京、澳門、南韓和馬尼拉等10個市場共有逾70家門市。它由原四季酒店中餐龍景軒點心主管麥桂培聯同梁輝強創辦，於2009年在旺角及深水埗開業，以即叫即蒸的自家製點心聞名，開業翌年即獲米芝蓮一星，由於價錢親民，遂有「全世界最便宜的米芝蓮餐廳」的美名。

adblk6

快樂蜂在菲律賓起家，以炸雞聞名，2018年已開始逐步收購添好運，當時以拆合約2.6億港元收購持有「添好運」亞太區經營權及分店的權益的Titan Dining之45%股權，作為開拓中式點心市場的第一步。創辦人陳覺中出生於賓南菲律達沃省的一個華人移民家族，祖籍福建晉江，旗下連鎖店包括台式快餐永和大王、粥店宏狀元等，被視為亞洲最大快餐店集團之一。

🎁 amJetso送全新Tempo掛牆式廚紙，立即開APP玩👇 👇

amJetso送全新Tempo掛牆式廚紙，立即開APP玩

 
 