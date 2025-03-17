李兆基和長實的李嘉誠、新世界的鄭裕彤以及新鴻基地產的郭氏家族，被稱為香港房地產業「四大天王」。憑着眼光獨到的投資策略，近年他的財富一直名列前茅。據最新福布斯香港富豪榜，李兆基以292億美元排第二位，折合約2,278億港元。

人稱「四叔」的李兆基，1928年2月20日出生於廣東順德大良，1948年隻身來到香港發展，為恒基兆業地產及恒基兆業發展之創辦人。按該公司網頁資料，李兆基自1976年出任恒地主席兼董事總經理，直至2019年5月28日退任該職務為止，退任後繼續擔任該公司執行董事。

大量捐資助教育及社會項目

李兆基除為商界領袖，對香港的經濟繁榮作出重大貢獻，他亦是一個廣為人之慈善家，為香港、內地及海外很多主要的教育及社會項目捐資，同時亦對高等教育及培訓給予無限支援，包括捐獻予全港9間大學。而透過「李兆基基金」，李兆基亦提供獎學金及其它資助予世界各地不同的學校和大學。

2007年獲政府頒授大紫荊勳章

李兆基獲獎無數，得到多間本地及海外大學頒發院士及博士學位，包括工商管理、社會科學及法學等。2008年3月他同時獲上海復旦大學頒授《名譽博士》榮銜、北京清華大學頒授《名譽校董》及《戰略發展顧問》榮銜，以及北京大學頒授《名譽校董》榮銜，成為全球首位同時獲該3間國際知名學府頒授榮銜之人士。為表揚他一生對教育社會的貢獻，於2007年獲政府頒授《大紫荊勳章》。

四代同堂

97歲的四叔兒孫滿堂，有兩子三女，11名孫兒，及兩名曾孫。翻查2010年報道，長子李家傑在當時未娶妻下，在美國找代母，於當年「一次過」為四叔帶來3名男孫，並分別取名智信、智仁、智勇。而幼子李家誠與徐子淇結婚後，先後誕下兩子兩女，分別為李晞彤、晞兒，以及李俊熹和李建熹。