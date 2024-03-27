恒大危機｜恒大物業純利升8.3% 控股股東清盤或影響業績

恒大物業(6666)去年純利15.4億元(人民幣，下同)，按年升8.3%，收入124.8億元，增5.7%，不派末期息。毛利31.1億元，升14.3%，毛利率24.9%，多1.9個百分點。總合約面積約8億方米，在管面積約5.32億方米；新簽約第三方合約面積約2,309萬方米。
獨立核數師報告指，已根據香港會計師公會頒布的香港財務報告準則真實、公允地反映該股去年12月31日綜合財務狀況及其截至該日止年度綜合財務表現及綜合現金流量，並已按照香港公司條例的披露規定妥為編製。
因商譽及無形資產減值增加
截至去年底，該股的流動負債淨額約19.1億元，減42%，資產淨額1921萬元，截至去年底並沒有任何借款。期內錄其他損失1.5億元，因商譽及無形資產減值增加。
受控股股東清盤及其資產處置進度影響，可能面臨部分前期物業管理服務合同終止，可能無法及時有效轉化已簽約面積，同時控股股東清盤可能導致公司控股權變更，這可能影響公司經營團隊的穩定性等因素，均可能對其業務、財務狀況及經營業績造成 重大不利影響。
推措施已有效緩解經營現金流動性壓力
該股又指，因134億元存款質押被相關銀行強制執行而出現了重大損失，維持持續經營取決於能否擁有充足運營資金以應付未來12個月內到期的財務責任。如綜合財務報表附註所述，已採取若干措施以解決持續經營不確定性，包括嚴控管理層編製及薪酬、精簡營運成本、與供貨商及收並購公司洽談應付款展期協議，及提升內部控制以保障持續穩健經營等。上述措施已有效緩解經營現金流動性壓力。
此外，已對中國恒大集團(3333)及相關責任方就該等損失追償事宜向中國廣東省廣州市中級人民法院提起訴訟並獲得法院受理，但受限於關聯方流動性危機，追回該等損失尚存在重大不確定性，將及時通過進一步公告的方式向市場通報任何進展。