恒大危機｜恒大物業純利升8.3% 控股股東清盤或影響業績

恒大物業(6666)去年純利15.4億元(人民幣，下同)，按年升8.3%，收入124.8億元，增5.7%，不派末期息。毛利31.1億元，升14.3%，毛利率24.9%，多1.9個百分點。總合約面積約8億方米，在管面積約5.32億方米；新簽約第三方合約面積約2,309萬方米。 獨立核數師報告指，已根據香港會計師公會頒布的香港財務報告準則真實、公允地反映該股去年12月31日綜合財務狀況及其截至該日止年度綜合財務表現及綜合現金流量，並已按照香港公司條例的披露規定妥為編製。 因商譽及無形資產減值增加 截至去年底，該股的流動負債淨額約19.1億元，減42%，資產淨額1921萬元，截至去年底並沒有任何借款。期內錄其他損失1.5億元，因商譽及無形資產減值增加。

受控股股東清盤及其資產處置進度影響，可能面臨部分前期物業管理服務合同終止，可能無法及時有效轉化已簽約面積，同時控股股東清盤可能導致公司控股權變更，這可能影響公司經營團隊的穩定性等因素，均可能對其業務、財務狀況及經營業績造成 重大不利影響。

推措施已有效緩解經營現金流動性壓力 該股又指，因134億元存款質押被相關銀行強制執行而出現了重大損失，維持持續經營取決於能否擁有充足運營資金以應付未來12個月內到期的財務責任。如綜合財務報表附註所述，已採取若干措施以解決持續經營不確定性，包括嚴控管理層編製及薪酬、精簡營運成本、與供貨商及收並購公司洽談應付款展期協議，及提升內部控制以保障持續穩健經營等。上述措施已有效緩解經營現金流動性壓力。