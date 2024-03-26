恒大危機｜12年前曾指恒大涉欺詐但被罰 Andrew Left：想證監會向我道歉(圖@Citron Research)

中國恒大（3333）深陷債務危機，更被香港高等法院正式頒令清盤。在12年前，沽空機構香櫞（Citron Research）已於作出「神預言」，警告恒大或「無力償債」及「作出會計方面的欺詐行為」。但因該次狙擊，香櫞創辦人Andrew Left被香港證監會指控市場失當行為，更遭香港市場封殺。最新他於外電訪問中表示，希望得到證監會的道歉。

香櫞創辦人Andrew Left接受《彭博》訪問表示，「希望（證監會）向我道歉，而且公平的將我的罰款退還。」他在訪問中又指，即使退還罰款，仍不足以覆蓋他在此案中所花逾百萬美元法律費用，但認為若退還「將是一個善意之舉」。

至於香港證監會則拒評論Andrew Left的言論。

Andrew Left曾被禁止進入香港資本市場5年

證監會2014年對香櫞啟動法律程序，香櫞亦於2016年遭證監會提出研訊程序，審裁處最終裁定有市場失當行為，指控表示，香櫞創始人Andrew Left，對恒大的種種指控「屬虛假及具誤導性，並有可能會引起一般投資者的恐慌」，並勒令其交出沽空恒大所得的159.624萬元利潤，更要支付約126萬元的政府開支及約400萬元的證監會開支，並禁止他進入香港資本市場5年。

Andrew Left仍看好中國未來發展

另一方面，在訪問中Andrew Left仍看好中國未來發展，他認為，中國有需要減少房地產投資，並將發展重心更集中在製造業及科技發展。同時，他又鼓勵人民將大額儲蓄轉向投資股市，但坦言「目前人民不相信（股市）制度正是問題所在」。