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財經
2023-12-01 15:20:00

恒大危機｜12月4日恒大清盤聆訊　據報債權人要求獲恒大、恒大物業、恒大汽車控股權 (持續更新)

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恒大危機｜恒大據報與反對重組計劃部分債權人會晤。(資料圖片)

恒大（3333）將於12月4日，於本港高等法院進行清盤聆訊。外電最新引述知情人士報道，境外債權人要求取得恒大、恒大物業（6666）、恒大汽車（708）的控股權，作為修改後重組方案的一部分。

【12月1日更新】

境外債權人要求取得三間恒大在港上市公司股份

《彭博》報道，恒大清盤聆訊將於12月4日舉行，昨日(30日)有傳恒大本周曾提出將境外債權人持有的部分債務轉換為恒大、恒大物業、恒大汽車的股權，並以境外資產支持的不可交易證書（certificate）償還其餘債券。

但據了解，債權人不太可能接受恒大新的重組計劃，因認為恒大前景日益黯淡。

收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖)

C類債權人為恒大重組計劃的主要障礙之一

據《彭博》引述消息指出，早前一批反對清盤的債權人開始動搖，令集團面臨更大清盤風險。報道指，債權人態度出現轉變。公司在上月於最後一刻取消債權人會議，並表示將重審建議重組條款，可是持有總值逾60億美元的離岸債券的債權人小組卻表示，對此完全被「蒙在鼓裡」。

此前外電報道指，「C類」債權人是恒大重組計劃的主要障礙之一，該批權人持有150億美元債權，在各類債權人中規模排第二。據恒大4月份披露，當時有兩個組別的債權人未對境外債務重組方案給予足夠支持，其中「C類」債權人屬較持有量較大一組。

本港法院周一（27日），將有針對恒大清盤的呈請聆訊，法官要求恒大提供更具體文件以避免執行清盤，此前恒大尚未提交辯護文件，恒大一方指，正修改擬議重組的條款，但尚未提供細節。

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