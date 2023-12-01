恒大危機｜12月4日恒大清盤聆訊　據報債權人要求獲恒大、恒大物業、恒大汽車控股權 (持續更新)

但據了解，債權人不太可能接受恒大新的重組計劃，因認為恒大前景日益黯淡。

《彭博》報道，恒大清盤聆訊將於12月4日舉行，昨日(30日)有傳恒大本周曾提出將境外債權人持有的部分債務轉換為恒大、恒大物業、恒大汽車的股權，並以境外資產支持的不可交易證書（certificate）償還其餘債券。

C類債權人為恒大重組計劃的主要障礙之一

據《彭博》引述消息指出，早前一批反對清盤的債權人開始動搖，令集團面臨更大清盤風險。報道指，債權人態度出現轉變。公司在上月於最後一刻取消債權人會議，並表示將重審建議重組條款，可是持有總值逾60億美元的離岸債券的債權人小組卻表示，對此完全被「蒙在鼓裡」。

此前外電報道指，「C類」債權人是恒大重組計劃的主要障礙之一，該批權人持有150億美元債權，在各類債權人中規模排第二。據恒大4月份披露，當時有兩個組別的債權人未對境外債務重組方案給予足夠支持，其中「C類」債權人屬較持有量較大一組。

本港法院周一（27日），將有針對恒大清盤的呈請聆訊，法官要求恒大提供更具體文件以避免執行清盤，此前恒大尚未提交辯護文件，恒大一方指，正修改擬議重組的條款，但尚未提供細節。