恒大清盤｜創辦人許家印近年頻售香港物業，曾任亞洲首富。

恒大（3333）周一（1月29日）遭香港高等法院頒令清盤，公司股價挫近21%後停牌，創辦人許家印現時亦欠未露面。許家印一直是恒大「代表人物」，曾經任亞洲首富，一度超越長和系李嘉誠，惟近年公業務出現危機，頻頻出售香港物業及多次傳出借「財仔」消息。

許家印曾為中國政、商界中最富有及最具有影響力，自2008年起，他一直為中國全國政協委員，2013年起升任中國全國政協常委。不過，隨着恒大陷入財困危機，2022年起，他被告知不要參加全國政協年會，2023年亦未能入選中國的全國政協委員名單。

許家印及恒大近年瀕售香港物業

2022年11月，恒大位於元朗和生圍的住宅地皮，被資產接管人以6.37億美元（折合約49.68億元）出售，當時公司預計該發展項目，將錄得約7.7億美元（折合約60.06億港元）虧損。

恒大旗下香港總部「中國恒大中心」（美國萬通大廈），近年亦被接管及推售。在2022年9月，該商廈由接管人委託「第一太平戴維斯」推出公開招標，以現狀連租約出售，當時估值80億至90億元，據了解，該債務涉及以中國恒大中心作抵押，以換取76億元貸款融資。

2023年11月，許家印的兩座山頂豪宅據報遭接管，市值逾15億。許家印早年買入布力徑10號3幢別墅大宅，是次遭接管的豪宅，為布力徑10號C屋及E屋，為其「前妻」丁玉梅近年報住的物業。

早於2022年11月8日，許家印及相關人士，將市值合共約15億元的C、E兩間大宅，抵押至財務公司「歐力士」，再加兩間離岸公司擔保，合共借款8.21億元，其中一間擔保公司亦與丁玉梅相關。