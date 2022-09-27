恒指11年新低 盈富基金見多年低位

恒生指數今早輕微低開16點後，一度止跌回升，最多升49點，惟內地8月份全國規模以上工業實現利潤跌幅擴大，加上行政長官李家超出席行政會議前表示，如果持續有很多人不守規則，不容易在措施上有新考慮，在缺乏利好消息下，港股跌幅擴闊，一度跌206點，低見17,648點，再創近11年新低。

恒指半日跌189點或1.1%，半日收報17,665點；國企指數跌1.3%，報6,057；恒生科技指數跌1.7%，報3,585點。大市半日成交443.6億元。

金融及地產股繼續捱沽，滙控（005）再跌0.1%；友邦（1299）跌0.3%。中電（002）、煤氣（003）均跌逾1%，再創3年低。港鐵（066）及領展（823）創52周低，半日分別下跌3.3%及3.6%，為上午表現最差藍籌。

中電煤氣再創3年新低

最活躍港股，盈富基金（2800）報18.32元，跌近1%，見多年低位，騰訊（700）跌2.7%，最新報275.6元。

李家超指出，希望「0+3」的新安排能令社會動起來，整體日常生活及經濟活動逐漸增長，但提醒「0+3」方案是很大的改動，會帶來多個不肯定因素，需謹慎處理，包括留意疫情會否反彈、入境人士是否遵從檢測規定等。他提到過去有人違反防控疫情措施，社會需要關注和警惕。未來如果大家都守規矩，抗疫的路就會走得較容易，但如果持續有很多人不守規則，不容易在措施上有新考慮。