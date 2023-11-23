恒生投資看好固定收益及ETF投資

恒生投資指，在宏觀不確定性下，建議投資者採取低風險的投資策略，故高質素債券及ETF看高一線，董事兼投資總監薛永輝(右)及董事兼行政總裁李佩珊。

2024年投資市場展望，認為固定收益及交易所買賣基金(ETF)投資策略看高一線。恒生投資董事兼投資總監薛永輝表示，需關注四大議題，包括1.潛在黑天鵝事件，2.多個國家及地區的政治選舉，3.通脹會否降溫及息率政策，4.內地經濟及相關政策效力。在宏觀不確定性下，建議投資者採取低風險的投資策略，故高質素債券及ETF看高一線。

港股估值低 已接近底部

薛永輝又指，港股估值低，已接近底部，但難言後市反彈力度，要視乎美國何時落實減息，因減息將促使美元下行，利好其他地區風險資產，也有助避免人民幣再貶值，意味內地推出及落實刺激措施可更進取，屆時可推動港股估值重估，可能有機會跑贏美股。在環球股票配置上，港股佔比較年初有所減持。該行予內地及香港股票「持平」評級，復甦勢頭放緩及樓市低迷，但估值吸引。