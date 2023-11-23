恒生投資看好固定收益及ETF投資

2024年投資市場展望，認為固定收益及交易所買賣基金(ETF)投資策略看高一線。恒生投資董事兼投資總監薛永輝表示，需關注四大議題，包括1.潛在黑天鵝事件，2.多個國家及地區的政治選舉，3.通脹會否降溫及息率政策，4.內地經濟及相關政策效力。在宏觀不確定性下，建議投資者採取低風險的投資策略，故高質素債券及ETF看高一線。
港股估值低 已接近底部
薛永輝又指，港股估值低，已接近底部，但難言後市反彈力度，要視乎美國何時落實減息，因減息將促使美元下行，利好其他地區風險資產，也有助避免人民幣再貶值，意味內地推出及落實刺激措施可更進取，屆時可推動港股估值重估，可能有機會跑贏美股。在環球股票配置上，港股佔比較年初有所減持。該行予內地及香港股票「持平」評級，復甦勢頭放緩及樓市低迷，但估值吸引。
淨流入超過40億美元
另外，恒生投資董事兼行政總裁李佩珊表示，近幾個月來，環球固定收益持續 吸引資金流入，債券獲市場青睞。據香港投資基金公會(HKIFA)年初至6月數據，香港零售基金淨流入主要來自債券基金，淨流入超過40億美元(約312億港元)，同一時期股票、多元資產、貨幣市場基金均見淨贖回，反映本地市場對債券產品有殷切需求。
隨美國聯儲局加息周期及展望息率見頂，現時以至明年將是投資優質債券的好時機，偏好亞洲及本港市場債券，尤其是投資級別及政府債券等高質債券。
李佩珊指，明年看好ETF投資策略，儘管市況較波動下，ETF從投資角度仍具一定吸引力，受本地、內地及外地投資者青睞。自恒生投資接手盈富基金(2800)以來，一直積極探索盈富於不同領域發展的可能性，抓住亞洲及全球機會。
未來擬出旗艦指數ETF
她說，剛於上星期，盈富及恒生中國企業指數上市基金的預託證券正式於泰國證券交易所掛牌上市，兩隻預託證券的成交額在泰國證券交易所18隻預託證券中分別排名第一及第二，佔泰國證券交易所預託證券總成交額達35%，深受當地投資者歡迎。來年將續緊貼市場發展，研究推出全新類型的ETF產品，包括以旗艦指數為主題，為投資者分散投資組合的風險。