恒生指數升111點 4新股全部潛水 蜜雪升逾一成 (更新)

美股上周五造好。恒指承接美股升勢，今日（18日）高開105點，報25,795點，曾一度升169點，高見25,859後遇阻，升幅逐步收窄，甚至倒跌，其後重拾升勢，午後走勢反覆，曾倒跌19點，低見25,671點，其後再重拾升勢，最終升111點，收報25,801點，成交1697.77億元。國指升38點，報8,939點；科指升47點，報5,526點。

科技股普遍造好，騰訊（700）升0.08%，報614.5元；美團（3690）升0.1%，報102.8元；阿里巴巴（9988）升0.76%，報146.4元；京東（9618）升0.9 %，報112.3元；百度（9888）升1.26%，報120.3元；小米（1810）跌1.83%，報39.8元。