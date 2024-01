港交所行政總裁歐冠昇(Nicolas Aguzin)在瑞士達沃斯世界經濟論壇中受訪時認同港股「無疑接近投降式拋售的時點」(without a doubt we are closer to a capitulation point),利率上升、多地引爆地緣政治衝突以及對中國經濟增長的擔憂,令市場對港股缺乏信念(lack of conviction),造成了投資者拋售的環境。(資料圖片)