熱門搜尋:
東張西望 CHILL CLUB頒獎禮2024 九龍城寨之圍城 Apple 日圓匯率走勢 走塑 朗賢峯 機票優惠 垃圾徵費 LOONG 9 最低工資 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
財經
2024-05-14 18:01:00

恒生指數｜港股低收41點「3連升」斷纜　騰訊及阿里績前揚升

分享：
港股

港股昨成功突破19,000點，惟大市沽空率達16%。(林靄怡攝)

港股開市保持強勢，恒生指數高開88點，報19,203點；國指高開41點，報6,803點；科指高開1.4%，報4,072點。

【18:00更新】

恒生指數全日反覆，先高開後升穿19,300點，創逾9個月新高，其後窄幅上落，收市企穩萬九點報19,073點，跌41點，「3連升」斷纜，主板成交額約1,430.85億；科指收報4,041點，升0.6%；國指收報6,741點，跌20點。

ATMXJ個別發展，騰訊（700）及阿里巴巴（9988）業績前升近1%至近2%。

金融股普遍向下，平保（2318）、友邦（1299）跌逾2%

博彩及地產股偏軟，銀娛（027）績後跌近4%。

醫藥股造好，藥明康德（2359）升逾3%；藥明生物（2269）升逾2%。

全球十大最佳酒店2024｜呢間竟力壓馬爾代夫美景稱冠？（am730製圖） 全球十大最佳酒店2024｜第10位︰墨西哥Sofitel Mexico City Reforma（am730製圖） 全球十大最佳酒店2024｜ 第9位︰印尼Padma Resort Ubud（am730製圖） 全球十大最佳酒店2024｜第8位︰墨西哥Secrets Akumal Riviera Maya（am730製圖） 全球十大最佳酒店2024｜第7位︰越南La Siesta Classic Ma May（am730製圖） 全球十大最佳酒店2024｜第6位︰馬爾代夫Emerald Maldives Resort & Spa（am730製圖） 全球十大最佳酒店2024｜第5位︰古巴Iberostar Grand Packard（am730製圖） 全球十大最佳酒店2024｜第4位︰印尼Adiwana Suweta（am730製圖） 全球十大最佳酒店2024｜第3位︰越南La Siesta Hoi An Resort & Spa（am730製圖） 全球十大最佳酒店2024｜第2位︰馬爾代夫OBLU SELECT Lobigili（am730製圖） 全球十大最佳酒店2024｜第1位︰巴西Gramado Hotel Colline de France（am730製圖）

【12:33更新】

恒生指數半日跌25點，報19,089點，成交增至820億；科指升近1%，報4,057點。

科技股造好，阿里巴巴（9988） 績前升近2%；騰訊（700）升0.4%；小米（1810）升3%　

藥明系上升，藥明康德（2359）再升逾6%；藥明生物（2269）升逾4%。

再多一間內房表示陷入流動性危機，雅居樂（3383）挫逾11%。

科指成份股東方甄選（1797）升逾15%。

【10:30更新】

恒生指數現報19,168點，升53點；科指升逾2%，報4,099點。

科技股強勢，阿里巴巴（9988）最新升逾2%；騰訊（700）升逾1%破頂；美團（3690）升逾2%；小米（1810）曾升4%破頂。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受