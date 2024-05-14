恒生指數｜港股低收41點「3連升」斷纜　騰訊及阿里績前揚升

港股開市保持強勢，恒生指數高開88點，報19,203點；國指高開41點，報6,803點；科指高開1.4%，報4,072點。
【18:00更新】
恒生指數全日反覆，先高開後升穿19,300點，創逾9個月新高，其後窄幅上落，收市企穩萬九點報19,073點，跌41點，「3連升」斷纜，主板成交額約1,430.85億；科指收報4,041點，升0.6%；國指收報6,741點，跌20點。
ATMXJ個別發展，騰訊（700）及阿里巴巴（9988）業績前升近1%至近2%。
金融股普遍向下，平保（2318）、友邦（1299）跌逾2%
博彩及地產股偏軟，銀娛（027）績後跌近4%。
醫藥股造好，藥明康德（2359）升逾3%；藥明生物（2269）升逾2%。
【12:33更新】
恒生指數半日跌25點，報19,089點，成交增至820億；科指升近1%，報4,057點。
科技股造好，阿里巴巴（9988） 績前升近2%；騰訊（700）升0.4%；小米（1810）升3%
藥明系上升，藥明康德（2359）再升逾6%；藥明生物（2269）升逾4%。
再多一間內房表示陷入流動性危機，雅居樂（3383）挫逾11%。
科指成份股東方甄選（1797）升逾15%。
【10:30更新】
恒生指數現報19,168點，升53點；科指升逾2%，報4,099點。
科技股強勢，阿里巴巴（9988）最新升逾2%；騰訊（700）升逾1%破頂；美團（3690）升逾2%；小米（1810）曾升4%破頂。