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財經
2024-05-13 16:58:00

恒生指數｜港股全日升151點創今年新高　升穿萬九關

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彭博：內地擬減免內地個人投資者買港股紅利稅

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恒指三星期內飆逾2,700點後，今早開市偏軟。恒指低開59點或0.3%，報18,904點；國指低開39點，報6,679點；科指低開0.9%，報3,925點。

【16:57更新】

港股創逾9個月新高先低開，其後倒升，並企穩萬九點以上，收報19,115點，並以接近全日高位收市，恒指亦連升第3個交易日，主板成交額約1,472.38億。

科指企穩4,000點收市，報4,018點，全日升1.42%。科網股造好，阿里巴巴（9988）高收逾4%，美團（3690）升逾3%，小米（1810）偏軟。

內地日前宣布開放更多赴港澳自由行城市，本地地產、收租、零售及金飾股上升，領展（823）、恒隆地產（101）、長實（1113）升約2%或以上。

北水方面，滬深港通合計流入118.88億，總成交額684.98億，佔大市成交46.52%。

走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖）

【12:15更新】

恒生指數半日升88點，收報19,052點，重上萬九點，半日成交額790.59億元；科指升1.02%，報4,002點。

ATM上揚，阿里巴巴（9988）升4%，騰訊（700）升逾1% ；美團（3690）升逾2%。

滙豐（005）逆市偏軟跌0.4%；港交所（388）亦跌1%。

【10:38更新】

恒指最新轉升約70點，升穿萬九關，報19,034點；科指升0.82%，報4,994點。

ATM向上，騰訊（700）、美團（3690）升逾1%；阿里巴巴（9988）升逾3%。

滙豐（005）偏軟跌0.4%，報67.7元。

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