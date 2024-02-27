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財經
2024-02-27 16:25:00

恒生指數｜港股全日升156點成交破千億　理想汽車業績扭虧為盈

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中美經濟帶動 港股第四季或迎來轉機

港股市場具有獨特的經濟及政治地位，一向是中美兩大經濟體的連接橋樑。(資料圖片)

財政司司長周三（28日）發布新一份《財政預算案》，市場觀望氣氛轉濃，港股微高開。恒指高開10點，報16,645點；國指高開16點，報5,739點；科指高開1.1%，報3,428點。

【16:25更新】

港股全日反覆向上，上午一度倒跌逾180點，尾市跟隨內地股市造好，收市報16,790點，升156點，成交額達1,026.01億元，較上個交易日升約23%。

理想汽車（2015）公布去年業績，表現扭虧為盈，股價急升逾25%收市，為本日升幅最大的恒指及科指成份股，帶動汽車股亦造好。

消費股偏軟，申洲國際（2313）和蒙牛（2319）分別跌近3%和近4%，為跌幅最大兩隻藍籌。

內地股市方面，三大主要指數收市升逾1%至逾2%，並以全日高位收市。上證指數重上3,000點以上收市，報3,015點，升幅1.29%，創近3個月高位；深證指數報9,269點，升幅2.24%；創業板指數逼近1,800點關口，收市報1,793點，升幅2.41%。

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【14:55更新】

恒生指數午後反覆，現升約10點，報16,644點；科指升1.74%，報3,452點。

「蔚小理」向上，理想汽車（2015）午後進一步向上，升逾22%；小鵬（9868）升逾3%；蔚來（9866）升逾2%。

【12:15更新】

恒生指數半日收跌60點，報16,574點，大市半日成交487.17億；科指升近1%，報3,426點。

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比特幣升至56,000美元，OSL集團（863）曾升逾24%，中午收報19.6%；新火科技（1611）升逾6%；歐科雲鏈（1499）升1.6%。

國泰（293）股價逆市靠穩，升0.4%；理想汽車（2015）績後造好，升21%；中升（881）跌4.3%。

【10:30更新】

恒指最新跌逾百點，報16,472點，跌161點；科指轉跌0.61%，報3,372點。美團（3690）跌4%；騰訊（700）跌逾2%；阿里巴巴（9988）跌近1%。

中電（002）昨日公布業績後，股價今日再升逾4%；理想汽車（2015）績後股價升18%。

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