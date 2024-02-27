恒生指數｜港股全日升156點成交破千億　理想汽車業績扭虧為盈

財政司司長周三（28日）發布新一份《財政預算案》，市場觀望氣氛轉濃，港股微高開。恒指高開10點，報16,645點；國指高開16點，報5,739點；科指高開1.1%，報3,428點。 【16:25更新】 港股全日反覆向上，上午一度倒跌逾180點，尾市跟隨內地股市造好，收市報16,790點，升156點，成交額達1,026.01億元，較上個交易日升約23%。 理想汽車（2015）公布去年業績，表現扭虧為盈，股價急升逾25%收市，為本日升幅最大的恒指及科指成份股，帶動汽車股亦造好。 消費股偏軟，申洲國際（2313）和蒙牛（2319）分別跌近3%和近4%，為跌幅最大兩隻藍籌。

內地股市方面，三大主要指數收市升逾1%至逾2%，並以全日高位收市。上證指數重上3,000點以上收市，報3,015點，升幅1.29%，創近3個月高位；深證指數報9,269點，升幅2.24%；創業板指數逼近1,800點關口，收市報1,793點，升幅2.41%。

【14:55更新】 恒生指數午後反覆，現升約10點，報16,644點；科指升1.74%，報3,452點。 「蔚小理」向上，理想汽車（2015）午後進一步向上，升逾22%；小鵬（9868）升逾3%；蔚來（9866）升逾2%。 【12:15更新】 恒生指數半日收跌60點，報16,574點，大市半日成交487.17億；科指升近1%，報3,426點。