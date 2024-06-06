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財經
2024-06-06 16:30:00

恒生指數｜港股全日反覆靠穩升51點　半導體股熱炒

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新加坡銀行：上調內地與香港股票至「增持」級別　料中長期漲幅將擴大

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隔晚美股三大指數表現亮眼，納指及標指齊創收市歷史新高，帶動今早亞洲股市齊升，港股亦高開。恒生指數高開152點，報18,577點；科指高開1.4%，報3,859點。

【16:30更新】

受A股向下拖累，港股先高開，其後午市偏軟，恒生指數最終收報18,476點，升51點，1,145.63億；科指升0.86%，報3,840點。

阿里健康（241）升6.4%，報3.78元，為全日表現最好藍籌股；信義光能（968）跌逾5%，為全日表現最差藍籌股。

AI半導體股熱炒，中芯（981）全日升5.6%，成交亦活躍，達23.8億；華虹半導體（1347）全日升7.8%，成交額達7.3億；上海復旦（1385）升近2%；ASMT（522）升逾3%。

車股及內房股受壓；內需及醫藥股個別發展。

北水方面，滬深港通合計流入60.81億，總成交額410.89億，佔大市全日成交35.87%。

 

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【13:25更新】

恒生指數現升37點，報18,462點；科指升0.83%，報3,839點。

AI半導體股午後續造好，中芯國際（981）升逾7%；華虹半導體（1347）升7%。

【12:20更新】

恒生指數半日升108點，報18,533點，成交647.8億；科指升1.3%，報3,856點。

AI半導體股造好，中芯國際（981）升6%；華虹半導體（1347）升近8%。

網易（9999）受《魔獸世界：巫妖王之怒》即將開啟國服消息影響，半日升近4%。

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【10:55更新】

恒指現升161點，報18,586點；科指升1.48%，報3,864點。

AI半導體股熱炒，中芯（981）升5.3%及成交活躍；華虹半導體（1347）現升7.6%；上海復旦（1385）升近3%；ASMT（522）升逾5%。

航運股亦見追捧，東方海外（316）升逾4%；中遠海控（1919）升半成破頂；中遠海運港口（1199）亦升逾3%破頂。

科網股方面，騰訊（700）升0.7%；阿里巴巴（9988）亦升0.7%，報77.65元；美團（3690）今日公布首季業績，現偏軟跌0.08%。

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