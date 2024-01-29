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財經
2024-01-29 16:19:00

恒生指數｜港股全日收市升125點　藥明系再逆市挫

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港股市況。(資料圖片)

港股市況。(資料圖片)

港股上周終止連跌三周，恒指今早升逾200點。恒生指數高開94點，報16,046點；國指升1.4%，報5,437點；科指升1.4%，報3,232點。

【16:15更新】

恒生指數收市報16,077點，全日升125點，大市全日成交額1,001.25億；科指升0.54%，報3,203點。

藥明系連續第二個交易日續跌，藥明生物（2269）續跌逾近6%；藥明康德（2359）跌11.2%，兩股成全日表現最差藍籌股。

中東局勢持續緊張，伊朗最新否認涉及駐約旦美軍遇襲一事，國際油價上升，連帶「三桶油」上揚，中石化（386）升2.9%；中石油（857）升1.5%；中海油（883）升1.2%。

「中特估」再上，中移動（941）升0.5%；中聯通（762）升2.4%及中電信（728）升0.25%。

百威亞太（1876）升7%，為全日表現最好藍籌股。

【15:10更新】

恒生指數現升108點，報16,060點；科指升0.17%，報3,191點。

藥明系續跌，藥明生物（2269）跌逾6%；藥明康德（2359）則跌近10%。

【13:07更新】

恒生指數現升110點，報16,062點；科指升0.28%，報3,195點。

百威亞太（1867）升6.4%，暫為表現最好藍籌股；藥明康德（2359）及藥明生物（2269）分別跌5.9%及5.7%，暫為表現最差藍籌股。

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【12:25更新】

恒生指數半日升149點，報16,102點，大市半日成交額545.07億；科指升0.61%，報3,206點。

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藥明系續跌，藥明生物（2269）、藥明康德 （2359）跌近6%。

ATM個別發展，阿里巴巴（9988）升近2.8%；騰訊（700）、美團（3690）偏軟跌0.2%及0.5%。

【11:06更新】

恒生指數現升206點，報16,158點；科指報3,224點，升1.18%。

比亞迪（1211）逆市跌2.68%，報185.1元，創近52周低。

ATM向上美團（3690）升0.5%；阿里巴巴（9988）升3%；騰訊（700）升0.8%。

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