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財經
2024-06-07 16:55:00

恒生指數｜港股全日收跌109點　全星期累計升287點

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港股昨日收升51點後，今早高開。恒生指數指高開85點，報18,562點；國指高開30點，報6,585點；科指高開0.4%，報3,855點。

【16:40更新】

恒生指數先升後跌，收市跌109點，收報18,366點，成交1,331億；科指跌1.78%，報3,772點；國指跌44點，報6,510點。

各分類指數中，科技股較差，ATMXJ普遍受壓，除阿里巴巴（9988）平收外，其餘跌逾1%至2%。

總結全周，恒指累計升287點，升1.6%；科指則升2.2%。

北水方面，總成交額417.02億，滬深港通合計流入60.46億，佔大市成交31.33%。

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【12:30更新】

恒生指數半日跌77點，報18,399點，成交569億；科指跌1.4%，報3,786點。

騰訊（700）、小米（1810）、京東（9618）跌逾1%至2%。

蔚來（9866） 績後跌逾7%。

【10:35更新】

恒生指數現轉跌約59點，報18,418點；科指跌1.32%，報3,789點。

電力股造好，潤電（836）升逾2%；中國電力（2380）升2%破頂；龍源電力（916）升4%。

蔚來（9866）績後則跌逾6%；美團（3690）績後升2%。

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