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財經
2024-04-15 17:17:00

恒生指數｜港股全日收跌121點連跌3交易日　三桶油逆市升

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港股

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受外圍地緣局勢及市況拖累，港股今早受壓。港股低開234點，報16,487點；國指開報5,795點，跌84點；科指開報3,408點，跌66點。

【17:15更新】

港股連跌第3個交易日，今日收報16,600點，跌121點，全日成交額約951.55億；科指跌0.92%，報3,442點；國指收報5,856點，跌23點。

科網股普遍下跌，ATMXJ中，除小米（1810）升0.1%外，其餘跌0.5%至近2%。

零售股公布首季業績數據，股價受壓，周大福（1929）跌近8%，為全日表現最差蓱籌；莎莎國際（178）跌9%；李寧（2331）跌4.6%。

「中字頭」股受惠國務院上周發布的新「國九條」上揚，三桶油逆市上升；中移動（941）升0.8%；中國聯通（762）升1.7%；中電信（728）升2.1%。

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【13:23更新】

恒生指數跌約89點，報16,632點；科指跌0.87%，報3,444點。

三桶油逆市向上，中石油（857）升2.8%，為半日表現最好藍籌；中海油（883）升1.9%；中石化（386）升1.3%。

【12:05更新】

恒生指數半日跌122點，報16,599點，大市成交543.04億；科指跌1.09%，報3,436點。

三桶油逆市向上，中石油（857）升2.4%，為半日表現最好藍籌；中海油（883）升1.6%；中石化（386）升1.5%。

金沙中國（1928）跌4.3%；周大福（1929）跌6.5%，為半日表現最差藍籌；李寧（2331）跌4.2%。

【11:00更新】

四大內銀逆市向上，工行（1398）、農行（1288）升逾1%；建行（939）升0.8%；中行（3988）升0.6%。

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