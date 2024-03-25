恒生指數｜港股全日收跌25點　美團績後逆市升近6%

港股今早略高開。恒指高開32點或0.2%，報16,531點；國指高開16點或0.28%，報5,773點；科指高開13點或0.39%，報3,469點。

【16:44更新】

恒生指數收報16,473點，跌25點，主板成交額1,127.09億；科指跌0.5%，報3,437點。

藥明系反彈，藥明生物（2269）升逾7%；藥明康德（2359）升近5%。

美團（3690）業績後升逾5%；聯想（992）挫逾8%。

【15:40更新】

恒指尾市轉跌，現跌約6點，報16,492點；科指跌0.49%，報3,438點。

聯想（992）午後跌逾8%；恒地（012）跌逾3%。

中石油（857）將公布業績，股價績前升逾1%；中海油（883）升2%；中石化（386）績後升逾1%。