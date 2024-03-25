恒生指數｜港股全日收跌25點　美團績後逆市升近6%

港股今早略高開。恒指高開32點或0.2%，報16,531點；國指高開16點或0.28%，報5,773點；科指高開13點或0.39%，報3,469點。
【16:44更新】
恒生指數收報16,473點，跌25點，主板成交額1,127.09億；科指跌0.5%，報3,437點。
藥明系反彈，藥明生物（2269）升逾7%；藥明康德（2359）升近5%。
美團（3690）業績後升逾5%；聯想（992）挫逾8%。
【15:40更新】
恒指尾市轉跌，現跌約6點，報16,492點；科指跌0.49%，報3,438點。
聯想（992）午後跌逾8%；恒地（012）跌逾3%。
中石油（857）將公布業績，股價績前升逾1%；中海油（883）升2%；中石化（386）績後升逾1%。
【13:40更新】
恒生指數現升約43點，報16,543點；科指跌0.12%，報3,451點。
港交所（388）逆市跌2%。
藥明系午後續彈高，藥明生物（2269）升8%，藥明康德（2359）升逾6%。
【12:15更新】
恒生指數半日升79點，報16,578點，成交619.8億；科指升0.3%，報3,465點。
美團（3690）業績後升逾8%；百度（9888）升抽升逾6%。
藥明系反彈，藥明生物（2269）升8%，藥明康德（2359）升逾7%。
【10:44更新】
美團（3690）上周公布業績，今日曾升近一成，高見96.8元，最新升逾8%；阿里巴巴（9988）、騰訊（700）則跌0.4至1%。
由美斯擔任代言人的極兔速遞（1519）去年盈轉虧，列帳虧損11.01億美元，股價跌1%。