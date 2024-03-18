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財經
2024-03-18 16:43:00

恒生指數｜港股全日窄幅上落收升16點　京東系表現佳

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港股收市｜觀望兩會恒指升6點 港股通連續13 日吸資

兩會揭幕，中港股觀望氣氛濃。(資料圖片)

恒生指數今早開市偏軟。恒指低開30點，報16,690點；國指低開17點，報5,803點；科指低開14點，報3,535點。

【16:40更新】

港股窄幅上落，恒生指數收市報16,737點，僅升16點，全日總成交金額957.77億；科指高收近1.3%，收報3,594點。

藍籌股方面，京東系造好，京東健康（6618）升6.6%，是表現最好藍籌股、京東（9618）升近3%；理想汽車（2015）跌5.6%，為表現最差藍籌股。

內地首2個月房地產開發投資按年跌9%。龍湖（960）跌近5%；華潤置地（1109）跌近2%；本地地產股亦向下，恒地（012）跌近4%，長實（1113）及新地（016）跌逾2%。

【13:43更新】

恒生指數午後靠穩，升約60點，報16,782點；科指升1.53%。

中原地產公九數據，十大屋苑在剛過去的周末錄得28宗成交，按周下跌24%，本地地產股下跌。恒地（012）跌逾4%；新地（016）跌近3%；新世界（017）跌1%；信置（083）跌逾1%；長實（1113）跌逾2%。

國泰（293）升0.3%；特步（1368）跌2.9%。

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【12:20更新】

恒生指數半日窄幅上落，中午收市報16,720點，跌不足一點，半日成交額559.26億；科指升0.48%，報3,566點。

比亞迪（1211）報216元，升2.7%；京東系造好，京東（9618）升2.6%、京東健康（6618）升2.7%。

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車股受惠上揚，吉利汽車（175）升1.2%；小鵬汽車（9868）升3.7%；蔚來（9866）升4.8%；長城汽車（2333）升1%。

體育用品股逆市跌，李寧（2331）跌近5%。

HKTVmall母企香港科技探索（1137）破底低見1.73元後，半日收市倒升2.7%。

【10:30更新】

友邦（1299）績後未止跌，股價再跌逾2%。

比亞迪（1211）升逾3%；京東（9618）升逾2%。京東與比亞迪宣布，在汽車產業鏈業務上，達成全面戰略合作協議。

ATM個別發展，阿里巴巴（9988）跌0.1%；騰訊（700）升0.5%；美團（3690）偏軟跌0.3%。

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