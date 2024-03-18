恒生指數｜港股全日窄幅上落收升16點　京東系表現佳

內地首2個月房地產開發投資按年跌9%。龍湖（960）跌近5%；華潤置地（1109）跌近2%；本地地產股亦向下，恒地（012）跌近4%，長實（1113）及新地（016）跌逾2%。

藍籌股方面，京東系造好，京東健康（6618）升6.6%，是表現最好藍籌股、京東（9618）升近3%；理想汽車（2015）跌5.6%，為表現最差藍籌股。

【13:43更新】

恒生指數午後靠穩，升約60點，報16,782點；科指升1.53%。

中原地產公九數據，十大屋苑在剛過去的周末錄得28宗成交，按周下跌24%，本地地產股下跌。恒地（012）跌逾4%；新地（016）跌近3%；新世界（017）跌1%；信置（083）跌逾1%；長實（1113）跌逾2%。

國泰（293）升0.3%；特步（1368）跌2.9%。